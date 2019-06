Come saranno stati gli ascolti tv di lunedì 17 giugno? Scopriamo tutti i dati auditel dei programmi andati in onda ieri in prima serata.

Una cosa è certa: i programmi Tv andati in onda ieri sera sono stati davvero fantastici ed imperdibili. Terminato l’appuntamento fisso con il Grande Fratello, su Canale 5 è andato in onda una serata prettamente dedicata a Vasco Rossi. Sulla diretta concorrente Rai, invece, è andato in onda il film Appuntamento al Parco. Ovviamente, altrettanto interessanti ed imperdibili sono stati gli appuntamenti trasmessi sulle altre reti nazionali. Ebbene. Chi avrà vinto, quindi, la serata? Quale programma, televisivamente parlando, è riuscito a prevalere su un altro? Scopriamolo nel dettaglio.

Ascolti Tv, lunedì 17 Giugno: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera

Prima di procedere con i rispettivi dati auditel, è opportuno che voi sappiate tutti i programmi andati in onda su ogni singolo canale. Su Rai Uno, come detto precedentemente, è andato in onda il film Appuntamento al Parco. Su Rai Due, il match Under 21 tra Germania e Danimarca. Mentre su Rai Tre, la prima puntata del programma di Salvio Sottile, Prima dell’alba. Altrettanto interessanti, come infatti anticipavamo, sono stati i programmi Mediaset. Su Rete Quattro, è andato in onda un nuovo appuntamento con Quarto Grado. Su Canale 5, in attesa di Temptation Island, la serata è stata dedicata a Vasco Rossi e al suo “Siamo solo noi-sei come 6”. Mentre su Italia Uno, invece, è andato in onda il film Tower Heist. Come saranno stati, quindi, gli ascolti Tv? Eccoli nel dettaglio. Il film di Rai Uno ha totalizzato il 14,6% di share. La partita delle nazionali il 5,8%. E il documentario di Salvio Sottile il 4,2%. Niente male gli ascolti Mediaset. Quarto Grado ha totalizzato il 6,4%. Dimostrandosi, così, un vero e proprio portento. Vasco Rossi, invece, 13,8%. Ed, infine, il film di Italia Uno, il 6,7%.

