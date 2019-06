Prima Puntata Temptation ISland 2019, anticipazioni di Maria De Filippi: “Non era mai successo”.

Comincia lunedì 24 giugno la nuova edizione di Temptation Island 2019 e, dalle prime anticipazioni, vedremo che una coppia andrà subito al falò dopo pochissime ore dall’ingresso nei villaggi.

Coppie Temptation Island: Maria De Filippi svela qualche anticipazione curiosa

Come sappiamo il programma prevede che le coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island si separino. Da una parte, in un villaggio, i ragazzi con le tentatrici e, dall’altra parte le ragazze con i tentatori. Le anticipazioni della prima puntata di Temptation Island 2019 sono piuttosto ricche in quanto, durante un’intervento telefonico a Radio Deejay, Maria De Filippi avrebbe svelato a Rudi Zerbi che, a poche ore dall’inizio del programma una coppia sarebbe già stata in crisi. La stessa Maria ha dichiarato che nessuno se lo sarebbe aspettato visto che i ragazzi si erano separati da poco, ma pare che una ragazza abbia preso una cotta, proprio come la definisce la De Filippi, per un tentatore. Il fidanzato così dopo poche ore nel villaggio è stato chiamato per un pinnettu e ha visto la fidanzata in atteggiamenti molto particolari ed intimi con uno dei tentatori. “Il ragazzo ci è rimasto malissimo” spiega la De Filippi che aggiunge che anche la produzione non se lo sarebbe mai aspettato e che è la prima volta che accade una cosa del genere nel programma. Dopo poco il fidanzato è stato di nuovo chiamato nel pinnettu e anche questa volta le immagini non sono state molto rassicuranti, anzi. Pare così che una coppia di Temptation Island, stando alle anticipazioni, sia pronta a lasciare il programma, separati dopo nemmeno un giorno nel programma. Una storia simile a quella di Valentina e Oronzo, ma i due, seppure brevemente, erano rimasti comunque più a lungo nel programma. Se queste sono le anticipazioni della prima puntata viene da chiedersi cosa succederà nelle prossime? Della serie…chi ben comincia!

