Mara Venier, dopo il successo di Domenica In, in arrivo per lei un nuovo programma in prima serata: ecco dove la vedremo nella prossima stagione televisiva.

Ottime notizie per i fan di Mara Venier. Dopo il successo ottenuto con Domenica In, per la zia Mara è in arrivo un nuovo programma in prima serata. La Venier dovrebbe tornare al timone della famosa trasmissione domenicale di Rai Uno anche per la prossima stagione. Ma, stando a quanto ha riportato TvZoom, per lei è in arrivo una nuova esperienza. Siete curiosi di sapere dove la potremo seguire? Allora scopriamolo insieme.

Mara Venier, nuovo programma in arrivo: La Porta dei Sogni sbarca su Rai Uno

Una trasmissione in prima serata tutta per lei. È quello che prevede il nuovo palinsesto di Rai Uno per l’amatissima regina della domenica Mara Venier. Per lei, un programma che ci farà emozionare: si tratta de La Porta dei Sogni, che, secondo l’indiscrezione di TvZoom, andrà in onda il venerdì sera, a partire da Dicembre, al termine di un altro colosso di Rai Uno, Tale e Quale Show. La novità affidata a Mara Venier sarà un programma basato sulle emozioni, in stile C’é Posta per te. E la Rai ha deciso di andare sul sicuro, affidandosi alla Venier, reduce di un successo pazzesco con la sua Domenica In. Non ci resta che attendere dicembre per scoprire tutte le novità della trasmissione. Ma di una cosa siamo certi: Zia Mara ci farà emozionare tantissimo. Tenete pronti i fazzoletti!

