Trailer Stranger Things 3: le anticipazioni su cosa succederà, data di uscita e come vedere le puntate in streaming.

Sta per tornare su Netflix la terza stagione della serie tv Stranger Things. I fan hanno aspettato molto tempo e ora, finalmente, potranno godersi i nuovi episodi con tutte le avventure di Eleven, Will, Mike, Dustin, Lucas e tutti gli altri amici di Hawkings. Le anticipazioni sono piuttosto succose e grazie al trailer rilasciato da Netflix possiamo iniziare a capire cosa succederà negli episodi della terza stagione di Stranger Things.

Data di uscita di Stranger Things 3

La data di uscita di Stranger Things 3 è prevista per il 4 luglio. Ancora non sappiamo se Netflix rilascerà la serie completa o se farà uscire un episodio alla settimana. Se tutto dovesse andare come in passato molto probabilmente avremo a disposizione tutta la terza stagione di Stranger Things per fare una vera e propria maratona!

Anticipazioni Stranger Things: cosa succede nella terza stagione

Le anticipazioni degli episodi di Stranger Things parlano chiaro: le cose a Hawkings non si mettono bene perché pare che qualche forza malvagia in stile Demogorgone sia tornato. Nel trailer di Stranger Things 3 vediamo Eleven, o Tredici per i fan italiani, interrogarsi sul fatto che è impossibile che i demoni siano tornati perché li aveva chiusi fuori, ma Will le pone il dubbio: “E se li avessimo invece chiusi dentro con noi e ora stessero cercando qualcuno a cui attaccarsi? Un nuovo me?”. Tutto fa presupporre che la vittima prescelta dai Demogorgoni sia Bill, un personaggio nuovo che avevamo solo intravisto nella seconda stagione. Il trailer prosegue così con molte immagini spaventose: un cielo rosso, Eleven che cerca di lottare con dei demoni, Nancy, Steve e Jonathan pronti a lottare con i ragazzi, Will che sembra avere dei postumi strani e tante espressioni di terrore sul volto dei ragazzi.

Stranger Things 3 streaming puntate: dove vedere i nuovi episodi

Per vedere in streaming le puntate di Stranger Things 3 è importante avere un abbonamento a Netflix. Probabilmente cercando nel web si riuscirà a trovare anche qualche altro sito pirata che lo mette a disposizione, ma per qualità e tempismo non è sicuramente la soluzione migliore.

Per sapere tutto sulle ultime anticipazioni di Stranger Things 3–> CLICCA QUI