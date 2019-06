Concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci Roma 29 giugno 2019 allo Stadio Olimpico, scaletta e canzoni.

Potevano essere considerati una strana coppia, ma ora Laura Pausini e Biagio Antonacci sono nettamente una delle coppie musicali italiane meglio assortite. I due hanno creato parecchi singoli insieme che hanno scalato le classifiche radiofoniche aggiudicandosi i primi posti per diverso tempo e ora sono pronti per la parte più emozionante di questo sodalizio artistico: il tour.

Concerto Laura e Biagio Antonaccia Roma il 29 giugno: cosa sapere, canzoni e scaletta

Laura Pausini e Biagio Antonacci sono amici da molto tempo e hanno deciso di trasformare questa amicizia in qualcosa di più, un vero e proprio incontro artistico che vede i due cantare le canzoni l’uno dell’altro e creare dei medley completamente nuovi e inaspettati, ma allo stesso tempo interessanti e unici nel loro genere. Ecco perché il concerto allo Stadio Olimpico di Roma di Laura Pausini e Biagio Antonacci diventa un vero e proprio must da seguire. Dopo le prime date dei concerti del Laura e Biagio Stadi 2019, quella di Roma è sicuramente una delle date più attese dai fan che non vedono l’ora di cantare tutte le canzoni della coppia in un viaggio musicale che attraversa anche le canzoni più storiche dei due, arrivando anche alle ultime hit e ai brani nati proprio per la coppia.

Scaletta concerto Laura e Biagio Roma, 29 giugno 2019

Per quanto riguarda la scaletta del concerto di Laura e Biagio Antonacci a Roma allo stadio Olimpico oggi, 29 giugno, ancora non ci sono notizie ufficiali. I due potrebbero decidere di cambiare qualcosa, ma in linea generale sappiamo che le canzoni che canteranno saranno queste:

Un’emergenza d’amore / Liberatemi

Resta in ascolto

Non è mai stato subito

Il Coraggio di andare

E.STA.A.TE

Sappi amore mio, Tu sei bella, Le cose che hai amato di più, Non ci facciamo compagnia, Mi fai sentire bene

Ti penso raramente

Sognami

Una storia che vale

Lato destro del cuore

La Geografia del mio cammino / Le cose che vivi

La Solitudine, In assenza di te, Incancellabile, Strani amori, Simili

Se io, se lei

Pazzo di lei

Buongiorno bell’anima

Se non te / Non ho mai smesso

Frasi a metà

Primavera in anticipo

Se è vero che ci sei

In una stanza quasi rosa

Ritorno ad amare

Convivendo

Laura canta Biagio: Se tornerai, Sei, L’amore comporta, Ti ricordi perché

Biagio canta Laura : Ho creduto a me, Il mio sbaglio più grande, Fidati di me

Non è detto

Quanto tempo e ancora

Vivimi

Come se non fosse stato mai amore

Iris

In questa nostra casa nuova

Non vivo più senza te

Invece no

Tra te e il mare

