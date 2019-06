Meteo weekend 29-30 giugno: stop al caldo torrido, in arrivo correnti fresche dal Nord Europa, che bloccheranno l’afa per qualche giorno.

Caldo, caldo e ancora caldo. Il mese di Giugno è stato caratterizzato da temperature ben oltre la media stagionale in quasi tutte le regioni d’Italia. Ma attenzione: per gli ultimi due giorni del mese, arrivano buone notizie. L’ultimo weekend di giugno, infatti, sarà caratterizzato da una tregua. Stop al caldo afoso, tra sabato e domenica un calo di temperature renderà il weekend molto piacevole. Ma non durerà a lungo. Scopriamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Meteo weekend 29-30 giugno: addio caldo afoso, ma durerà molto poco

Caldo afoso addio! Almeno per qualche giorno. Il week end di fine mese, sabato 29 giugno e domenica 30 giugno, sarà caratterizzato da un’improvvisa interruzione del caldo torrido, che ha messo in ginocchio la penisola negli ultimi giorni. Correnti instabili provenienti dal Nord Europa porteranno aria più fresca e mite in tutta la penisola, ma attenzione ai temporali improvvisi, che potrebbero interessare Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, e le zone interne di Alpi e Appennini. Si tratterà, comunque, di temporali di breve durata, che potrebbero presentarsi soprattutto nelle ore pomeridiane. In generale, però, quello di fine Giugno sarà un weekend pieno di sole in tutta Italia, con temperature che saranno sempre superiori alla media, ma che non raggiungeranno i picchi dell’ultima settimana. Ma poche illusioni: questa tregua non durerà a lungo. Già da lunedì 1 Luglio, infatti, l’Italia sarà raggiunta nuovamente dall’anticiclone africano, che porterà con sè un caldo torrido e temperature che schizzeranno di nuovo oltre i 35 gradi. Insomma, godetevi il week end: il gran caldo è di nuovo dietro l’angolo.

