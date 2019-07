Un Passo Dal Cielo 5: confermata la quinta stagione della fiction RAI, cosa ha dichiarato Daniele Liotti in un’intervista a Vero ecco tutte le anticipazioni del programma.

Torna in televisione Un passo dal cielo 5 e Daniele Liotti ha dato le anticipazioni sulla fiction che con nuovi episodi tornerà in TV per settembre. Ecco cosa ha dichiarato l’amatissimo attore in un’intervista al settimanale Vero per quanto riguarda il ritorno in televisione della fiction amatissima dal pubblico a casa che ha premiato la precedente stagione con un successo di pubblico pazzesco.

Un passo dal cielo 5: quando va in onda la nuova stagione

La nuova stagione di Un Passo dal Cielo 5 andrà in onda a settembre sulla RAI. Ancora non si sa con precisione il giorno preciso, ma la RAI sicuramente lo farà sapere intorno ad agosto quando presenterà i nuovi palinsesti.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: cosa succederà nella quinta stagione

L’intervista rilasciata al settimanale Vero, vede molte anticipazioni! Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri ha svelato qualche piccola curiosità sulla quinta stagione di Un passo dal cielo. Ecco quali sono:

Nella quinta stagione di un passo dal cielo 5 l’attore ha svelato che la fiction sarà strutturato in maniera diversa rispetto al passato perché non ci saranno più il singoli casi in ogni puntata, ma invece una storia unica

Nelle anticipazioni di Un Passo dal Cielo 5 scopriamo poi che sono state privilegiate le storie d’amore e ci sarà mlto spazio per il romanticismo.

Un Passo Dal Cielo, la conferma della quinta stagione

Il successo ottenuto dalla quarta stagione nonostante non ci fosse più l’amatissimo Terence Hill è stato straordinario e quindi la conferma di Un Passo dal Cielo 5 è tornata più forte di prima. Il cast della fiction è stato confermato e gli attori che abbiamo imparato ad amare e conoscere in passato torneranno quindi per la gioia di tutto il pubblico a casa.

