Come sarà il meteo per il weekend 6 e 7 Luglio? Le previsioni dicono che continui il caldo afoso, ma ci saranno anche temporali in arrivo, ecco dove.

L’estate è ormai arrivata. È da circa un mese, infatti, che le temperature sono aumentate sconsideratamente. E non si sono più abbassate. Certo, è vero. Siamo in estate. È più che normale che le temperature siano alte. Eppure, sembra che per questo primo weekend del mese di Luglio, sia in procinto di cambiare qualcosa. Come sarà, quindi, il meteo? Ebbene. Stando ad alcune previsioni meteorologiche, infatti, per il 6 e 7 Luglio ci saranno dei grossi cambiamenti per la nostra penisola. Tanto che potrà essere definita come ‘spaccata in due’. Per quale motivo? Ve lo spieghiamo immediatamente.

Meteo Weekend 6 e 7 Luglio: Italia spaccata a metà, ecco perché

La situazione meteorologica italiana per il weekend 6 e 7 luglio sarà davvero particolare. La nostra penisola, infatti, sarà completamente spaccata a metà. Da una parte, infatti, continuerà a tutti gli effetti questo caldo afoso. Dall’altra parte, invece, ci sarà il propagarsi di correnti decisamente più fresche e di ‘pericolosi’ temporali. Curiosi di conoscere nel minimo dettaglio? Vi accontentiamo subito:

Meteo Sabato 6 Luglio: per questo primo giorno del weekend e, soprattutto, per le prime ore, le temperature saranno davvero molto intense. In tutta le nostra penisola, quindi, ci sarà ancora un caldo decisamente afoso. Pensate, da quanto riferisce il sito Meteo.it, si arriveranno a toccare, se non oltrepassare, i 35 gradi. Ben presto, però, le cose cambieranno. Principalmente, infatti, sull’arco alpino, la situazione cambierà drasticamente. Tanto che ci sarà, addirittura, il rischio di cospicui temporali;

Meteo Domenica 7 Luglio: sarà proprio in questo giorno che l'Italia sarà completamente divisa in due. Se in alcune regioni come Sardegna, Sicilia e Puglia si arriveranno a toccare circa i 37 gradi, discorso completamente differente riguarda il Nord. Il maltempo, stando a quanto dichiara Meteo.it, inizierà a diffondersi sull'arco alpino e prealpino. Fino poi ad interessare anche Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Saranno proprio queste ragione, infatti, che saranno 'tormentate' da violenti temporali.

