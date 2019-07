Peppino Di Capri, una tragica notizia ha colpito il famosissimo cantante italiano: la moglie Giuliana Gagliardi è morta a causa di una malattia incurabile.

“Le abbiamo dato le chiavi del Paradiso”, ha scritto nel messaggio rivolto ad amici e parenti per informarli della scomparsa dell’amata moglie. Era nella sua casa di Napoli, sul lingomare, insieme a tutta la sua famiglia: c’erano Peppino, Edoardo, Dario e tutti i nipotini. Giuliana Gagliardi ha lasciato la vita terrena questa notte.

Peppino Di Capri, è morta sua moglie Giuliana Gagliardi

Il suo cuore ha smesso di battere proprio stanotte. Peppino Di Capri ha dato l’annuncio ad amici, parenti e conoscenti solo questa mattina. Presto, Giuliana sarà ricondotta a Capri, l’isola tanto amata da lei e suo marito. Come tutti sanno, la donna è sempre stata molto ‘apprezzata’ e ben voluta da tutti gli abitanti dell’isola. Amava la sua casa di Capri e la curava in ogni minimo dettaglio. Spesso, ospitava lì tanti amici di famiglia per passare insieme ore liete.

Quanti anni aveva e che lavoro faceva

Giuliana Gagliardi, moglie di Peppino Di Capri, si è spenta all’età di 68 anni. Ha esercitato pregevolmente il suo lavoro da biologa in un laboratorio di analisi sito nella piazzetta di Capri. Già, è lì che ha abitato e lavorato per anni. E’ lì che ha cresciuto i suoi figli, Edoardo e Dario, che hanno frequentato le scuole isolane fino all’adolescenza.

Dove si terranno i funerali di Giuliana

Come detto, Giuliana e suo marito Peppino Di Capri amavano molto l’isola di Capri. Tant’è che Peppino fece del nome dell’isola il suo nome d’arte. Per questo, tutti tenevano a riportarla lì prima di darle l’ultimo saluto. I funerali saranno celebrati domani nell’ex cattedrale di Santo Stefano, nella stessa piazzetta in cui Giuliana arriverà dopo aver attraversato per l’ultima volta quel tratto di mare che divide Napoli dalla sua amata Capri.