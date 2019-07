Erjona Sulejmani perde il costume in barca: beccata nuda fa impazzire il suo pubblico di Instagram che la fa arrivare a quasi 20mila like

Erjona Sulejmani sta facendo letteralmente impazzire il suo pubblico di Instagram con diverse foto che pubblica giorno per giorno. In una delle ultime, come vediamo, ha ‘perso’ un pezzo del costume e prova a coprirsi come può per scattare quella foto. Il pezzo superiore, non si sa come, è volato via. Beh, in realtà possiamo anche dubitare che l’abbia perso e pensare che l’abbia rimosso di proposito. Il motivo? Basta leggere la descrizione: “Libera come una farfalla”.

Erjona Sulejmani toglie il costume: Instagram impazzisce

Libera, sì, perché adesso Erjona si è separata dal suo ex marito, Blerim Dzemaili. La modella albanese non vuole sentirsi legata ad un uomo. Come lei stessa ha specificato in alcune interviste, l’ha lasciato lei. Ma questo ormai appartiene al passato. Erjona ha voltato pagina, com’è giusto che sia. Così, si è concentrata sul lavoro. Tanto lavoro. Sono molti infatti i set fotografici in cui si riprende spesso postando tutto su Instagram. E’ una bellezza rara, questo va ammesso, per questo viene contesa dalle più blasonate case di moda.

In questa foto, come vediamo e come lei scrive, si sente libera. Libera come una farfalla. Gli uomini saranno sicuramente impazziti nel vederla così. Il mare, una barca bellissima, curve mozzafiato: una foto che ha conquistato facilmente qualcosa come 18mila like su Instagram.

Che lavoro fa Erjona?

Chiamarla wag, o ex wag, sarebbe riduttivo. Anzi, forse quasi ingeneroso. Erjona si dà da fare e non poco. Al momento, lavora come modella e porta avanti il suo lavoro da amministratrice di immobili. Nel suo curriculum ci sono un bel po’ di titoli: come quello di “wag più sexy dell’Europeo di Francia 2016”, per non parlare di quello di Miss Albania. Insomma, una bellezza rara, rarissima. E libera, rigorosamente libera.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!