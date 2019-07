Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati: il comunicato ufficiale spiega tutto

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati: ormai è ufficiale, è anche appena arrivato l’annuncio: “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”. Purtroppo, tutte quelle voci che parlavano di una rottura nella coppia erano fondate. E ce ne danno dimostrazione entrambi con il comunicato diramato dall’Ansa. Il loro matrimonio finisce qui ed è dura da mandar giù. In queste ore, ci sono tantissimi commenti di fan che stentano a crederci e sono dispiaciuti per quanto hanno appena appreso.

Eros Ramazzotti: con Marica Pellegrinelli è finita

Non ci sono interviste. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non hanno dato tante spiegazioni né hanno voluto fornire una versione più dettagliata sui motivi che li hanno portati a questo. Il loro è un semplice comunicato dell’ufficio stampa. “Sono stati degli anni meravigliosi”: come vediamo, non c’è alcuna nota di rancore o altro di simile. Entrambi arrivano ad una conclusione in maniera civile, sobria e senza esacerbare gli animi. Certo, si tratta di un gran bello scossone, ma sarà stata dura, molto dura, in primis per loro. La fine di una relazione non è mai semplice da affrontare, ancor più nel caso di un matrimonio.

La nota si conclude così: “Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”.

