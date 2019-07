Rai, nuovo show di Fiorello: cosa sarà, quando e cosa sapere sul programma streaming, radio e tv.

Fiorello si fa in tre per la Rai e dal 4 novembre teniamoci pronti per vedere la concreta realizzazione del progetto multipiattaforma ideato da Fiorello che andrà in onda in streaming su RaiPlay, in tv su Rai 1 e in radio! Di cosa si tratta? Come funzionerà? Cerchiamo di capirlo al meglio.

Fiorello torna in RAI: il suo nuovo programma

Come prima cosa tra il 16 novembre e il 22 dicembre sappiamo che Rai Radio 2 ospiterà 12 puntate del programma di Fiorello. Dopo di che ci saranno degli appuntamenti, 18, in streaming e cinque puntate nel prime time di Rai 1. Un progetto ambizioso quello di Fiorello che però resta ancora un po’ nebuloso per noi comuni mortali. Roberto Sergio ha spiegato che la sede della radio diventerà la casa dell’attore per la realizzazione di questo prodotto multipiattaforma così avanguardistico e da qui prenderà il via lo show fluido che fonde tv e radio ideato da Fiorello. La Rai considera questo un programma talmente innovativo da indicarlo come fiore all’occhiello del palinsesto Rai 2019 e 2020. Salini ha spiegato che l’accordo con Fiore per questo programma è arrivato dopo un po’ di tentennamenti, ma visto e capito che si trattava di qualcosa di unico a livello mondiale era importante non lasciarselo sfuggire. Fiorello del resto mancava dalla RAI dal 2011 e il suo ritorno fa pensare ai più che sia anche una sorta di apripista per una sua conduzione del Festival di Sanremo 2020, oppure 2021.

Lo show di Fiorello sarà un mix di tutte le esperienze portate a casa dall’attore negli ultimi anni: varietà, l’edicola, spettacoli dal vivo, radio…tutto in insieme in un mix perfettamente riuscito. Insomma, ci è chiaro tutto e non ci è chiaro niente: dovremo nettamente aspettare per capire qualcosa di più, ma siamo certi che sarà qualcosa di pazzesco e non vediamo l’ora di vederlo.

