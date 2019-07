Enrico Lucherini, chi è: l’addetto stampa che ha fatto la storia del cinema

Enrico Lucherini a Io e Te si racconta: chi è, carriera e vita del famosissimo addetto stampa.

Ne stanno parlando tutti. Enrico Lucherini, è lui l’uomo del momento, famoso personaggio del cinema italiano e super noto agente e addetto stampa italiano attivo già dagli anni ’60. Ospite nel salotto di Io e Te, sulla Rai, Lucherini si è raccontato e la sua vita è un racconto senza tempo di una bellezza incredibile che si intreccia con alcuni dei personaggi più famosi del mondo dello spettacolo.

Enrico Lucherini: carriera e lavori più importanti

Enrico Lucherini, come abbiamo detto, è stato uno dei più famosi addetti stampa del cinema italiano che con il suo studio Lucherini, era in attività dagli anni ’60. Come primo film di cui si occupò proprio come ufficio stampa, fu La notte Brava, di Mauro Bolognini, realizzato da Pier Paolo Pasolini. Un inizio coi fiocchi insomma e Lucherini si è sempre mosso dietro le quinte del mondo dello spettacolo con maestria e furbizia essendo, già all’epoca, scaltro nella creazione di qualche piccolo finto scandalo per promuovere un film in uscita. Tra i tanti ricordiamo la finta storia d’amore tra Florinda Bolkane e Richard Burton o “l’incendio” che colpì i capelli di Sandra Milo. Tutte menzogne, vero, ma bugie bianche che non facevano male a nessuno e che servivano giusto a fare un po’ di pubblicità in più. Vennero chiamate le “Lucherinate” termine ancora oggi in auge per definire scandalucci da giornale rosa di questo genere. Lavoro nettamente diverso rispetto a quello di Fabrizio Corona: il re dei paparazzi pare aver detto di essersi ispirato proprio a Lucherini, ma l’addetto stampa ha voluto precisare che lui non ha mai promosso persone, ma film, che lavorava a servizio delle pellicole e che soprattutto non ha mai fatto dei ricatti. Una trovata un po’ forte di cui si pente? Lucherini ammette di aver detto una bugia alla Fallaci per fare un copertina dell’Europeo, inventandosi che l’attore fosse affetto da una terribile malattia.

