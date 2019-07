Palinsesti La7: tutti i programmi del 2019-2020 e le novità

Palinsesti La7, cosa sapere sui nuovi programmi e le conferme per la prossima stagion 2019-2020.

Anche La7 ha reso noti i suoi palinsesti per l’autunno inverno e primavera del nuovo anno in arrivo 2019-2020. Tornano molti appuntamenti che sono stati ovviamente confermati come il Tg diretto da Enrico Mentana e approfondimenti con Bersaglio Mobile o Otto e Mezzo di Lilli Gruber, ma arrivano anche tante importanti e curiose novità. Vediamo allora cosa ci aspetta in questo nuovo palinsesto.

Palinsesti La7 2019-2020: novità e conferme della prossima stagione

Tra i grandi ritorni, oltre a quelli di cui vi abbiamo già parlato, vedremo nuovamente Omnibus, Coffee Break, L’Aria Che Tira, Tagadà, diMartedì, Altantide, Piazza Pulita, Propaganda Live e Non è l’Arena. Tra i nuovi format vediamo Eden, un Pianeta da Salvare di Licia Colò. Per quanto riguarda serie tv e film vediamo arrivare su La7 la serie di successo Chernobyl della HBO che in 5 episodi racconta cosa successe in quella catastrofe nucleare. Arrivano le prossime due stagioni di Grey’s Anatomy Vedremo anche il docufilm su Tommaso Buscetta con un pre-serata presentato da Mentana.

La7: nuova offerta digital, nuovo sito e nuova app

Il portale online di La7 ha poi deciso di rinnovarsi. Dopo i successi registrati nel mondo digital nella scorsa stagione si è deciso di offrire qualcosa di nuovo agli utenti con un sito www.la7.it totalmente rinnovato che offre una modalità di visione da mobile come da desktop super curata e la possibilità di seguire i programmi in diretta streaming oppure on demand. La homepage del sito sarà poi la punta di diamante della nuova offerta perché sarà in continuo aggiornamento per poter essere aggiornati in tempo reale sui fatti di cronaca, ma anche ascoltare racconti e rivedere i programmi preferiti. Cosa super utile ai fan di Grey’s Anatomy che finalmente potranno rivedere comodamente in streaming le nuove puntate. Inoltre la navigazione diventa ancora più smart con l’app di La7 che è super rinnovata.

Per ulteriori news sulle ultime news di Bobo Vieri CLICCA QUI