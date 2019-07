Concorrenti Tale e Quale Show 2019 chi è Lidia Schillaci, una delle concorrenti del cast ufficiale dello show.

Lidia Schillaci è una dei concorrenti che prenderanno parte al nuovo appuntamento con Tale e quale show della Rai. Il casto ufficiale della trasmissione è stato presentato oggi e troviamo tanti nomi che si avvicenderanno sul palco di questo show televisivo di casa RAI e ora è giunto il momento di conoscere meglio chi è Lidia Schillaci.

Chi è Lidia Schillaci, la nuova concorrente di Tale Quale Show

Quando ricomincerà Tale e Quale Show vedremo tra i concorrenti del cast ufficiale anche Lidia Schillace. Ma chi é? La ragazza già da giovanissima si appassiona al mondo della musica e studia al conservatorio di Trapani. Ha collaborato con Eros Ramazzotti e con Canale 5 per la scrittura della colonna sonora del film Sbirri con Raoul Bova e della serie TV Non smettere di sognare. La sua carriera è corredata da tantissimi successi visto che per la sua bravura è stata notata subito da alcuni grandi nomi dello spettacolo e ha lavorato infatti anche con Fiorello nella sua edicola Fiore ed è stata la cantante della band di Paolo Belli nella trasmissione Ballando sulle stell. Ma non solo la cantante infatti ha cantato per Samantha Cristoforetti, l’astronauta italiana, in occasione del Flight Firenze festival della luce di Wired e con la sua versione di Silent Night nel 2015 ha accompagnato lo spot natalizio della compagnia telefonica Wind. Rimanendo sempre nel mondo degli spot, nel 2017 ha fatto anche una canzone per la pubblicità di Nutella che altro non è che la versione di Come te non c’è nessuno, rielaborata dalla sua bellissima voce. Jessica viene anche ospitata da Nicola Savino a Quelli che il calcio è la sua carriera è costellata da tantissimi successi che la portano ora ad approdare nel Prime Time della Rai al programma Tale e Quale. Farete il tifo per lei?

