Chi è Corinne Cléry: età, carriera e vita privata della splendida attrice

Corinne Cléry è un’attrice che ha scritto pagine di storia del cinema erotico degli anni ’70 ed oggi è famosa anche per aver partecipato ad alcuni programmi televisivi come reality show.

Corinne Cléry è stata di sicuro una delle donne più amate e desiderate dal pubblico italiano. Sì, ma è riuscita anche ad uscire da quella sfera che racchiudeva quello che era il suo mondo, affermandosi in altri contesti. E’ nata in Francia, ma è italiana per adozione. Nel nostro paese ha trovato tutto quello di cui aveva bisogno, una vera e propria casa. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio chi è questo personaggio di cui stiamo parlando.

Chi è Corinne Cléry: età, carriera e vita privata dell’attrice

Corinne Cléry non è altro che lo pseudonimo di Corinne Piccolo: l’attrice, molto famosa in Italia, è nata a Parigi il 23 marzo del 1950. Fece il suo esordio nel mondo del cinema quando aveva appena 17 anni. Il suo primo film è proprio di genere erotico: Histoire d’O ed è datato 1975. Appena l’anno dopo, sarà ingaggiata nel cast di Natale in casa d’appuntamento. Negli anni ’80 arriva a quello che si potrebbe considerare l’apice del successo di una attrice come lei: diviene infatti protagonista di Disperatamente Giulia, fiction con Fabio Testi e de I ragazzi del muretto, che riscosse un grandissimo successo nel nostro paese. Negli ultimi anni, poi, ha preso parte a diversi reality Made in Italy come Pechino Express e Grande Fratello. Per quanto riguarda la sfera privata della splendida attrice, di lei sappiamo che alla tenerissima età di 17 anni conobbe e sposò Hubert Wayaffe. Ebbero un figlio: Alexandre. Tuttavia, in tanti conoscono e ricordano molto bene la sua storia d’amore con Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi. Come si potrebbero dimenticare, tra l’altro, i diversi alterchi tra le due attrici? Scontri a distanza, frecciatine, botta e risposta e chi più ne ha, più ne metta. E’ nel 2017, tuttavia, che l’attrice parigina si lega sentimentalmente ad Angelo Costabile. Una storia che non dura a lungo: infatti, finisce prestissimo.

