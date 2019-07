Per l’attore Fabio Testi è tempo di un nuovo amore: la differenza d’età tra i due è notevole, la donna ha 47 in meno di lui, ecco chi è lei.

Dopo il matrimonio naufragato con Antonella Liguori, con cui era legato dal 2015, l’attore Fabio Testa è alle prese con un nuovo amore. Le immagini, pubblicate dal settimanale Diva e Donna, testimoniano la serenità e l’armonia di nuovo ritrovata. La donna si chiama Lisa Agnelli ed una giovane musicista. Ebbene si, giovane. Perché, la donna in questione, infatti, ha 47 in meno di Fabio.

Fabio Testi ritrova la felicità: nuovo amore per l’attore

Come dicevamo quindi, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto che ritraggono Fabio Testi in compagnia del suo nuovo amore. Si tratta di Lisa Agnelli, una giovane violinista di 30 anni. Da come si può vedere, quindi, la differenza d’età è davvero notevole. Si parla, infatti, di circa 47 anni. Ma come si sono conosciuti? Sembrerebbe, infatti, la coppia collabora insieme. Entrambi, infatti, sono coinvolti in un progetto misto di parole e musica.

