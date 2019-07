Temptation Island, Jessica ed Andrea si incontrano dopo due settimane: al termine del falò c’è stato un colpo di scena che mai nessuno si sarebbe aspettato.

E’ iniziata una nuova puntata di Temptation Island 2019: tantissimi colpi di scena anche per questa sera di 15 luglio. Il programma condotto da Filippo Bisciglia è cominciato con il confronto tra Jessica ed Andrea: la coppia prima di entrare nel programma ha annullato il matrimonio per risolvere alcuni problemi nella loro storia. La giovane nel villaggio ha conosciuto il tentatore Alessandro: la vicinanza tra i due ha fatto andare su di giri Andrea che ha chiesto un nuovo falò di confronto con la sua fidanzata. Ecco cosa è successo.

Per conoscere i nomi dei tentatori e delle coppie in gara CLICCA QUI

Temptation Island, Jessica ed Andrea si incontrano:colpo di scena al termine del falò

Temptation Island è cominciato con il falò di confronto tra Jessica ed Andrea: i due dopo due settimane si sono rivisti. La vicinanza di Jessica con il single Alessandro ha mandato su tutte le furie Andrea che ha chiesto un falò di confronto alla sua fidanzata.

Appena seduti sul famoso tronco hanno iniziato a discutere: Andrea ha iniziato ad accusare Jessica di aver esagerato e di avergli mancato di rispetto. “Mi fai schifo“, le sue parole. La giovane si è giustificata sottolineando tutte le mancanze che ha avuto prima di partecipare al programma. Ha poi rivelato: “Io ho ritrovato la felicità per me. Non mi vergogno di aver provato emozioni. Provo dei sentimenti per questa persona. Mi dispiace farti del male ma sono contenta per me”.

Andrea, nel sentire queste parole e vedendo l’atteggiamento della sua fidanzata, ha deciso di abbandonare il programma da solo. Jessica non ha provato a fargli cambiare idea e così dopo due anni hanno deciso di porre fine alla loro storia d’amore.

Non è tutto, al termine del falò, il single Alessandro ha chiesto di vedere la giovane per chiederle di uscire insieme dal programma. Il falò di confronto è terminato con la nascita di una nuova coppia, quella composta da Jessica ed Alessandro.

Per tutte le anticipazioni, le news e le indiscrezioni sul reality dedicato alle coppie Temptation Island e le nuove coppie in gioco CLICCA QUI