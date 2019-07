Angela e Chiara Nasti da bambine: la foto Instagram è commovente

Chiara e Angela Nasti, la foto da bambine fa impazzire il web e commuove il popolo di Instagram.

L’amore che esiste tra due sorelle è unico al mondo e le due fashion blogger e influencer Chiara Nasti e Angela Nasti lo hanno dimostrato. Le 2 più e più volte su Instagram hanno pubblicato delle foto insieme con anche delle dediche piuttosto importante rivolte l’una all’altra in occasione di momenti importanti della loro vita e fra queste foto non è sbucata una molto poco impostata, ma naturale è bellissima, ossia una foto di Angela e Chiara da bambine.

Chiara e Angela Nasti su Instagram da bambine

Angela e Chiara Nasti da bambine erano bellissime esattamente come oggi, con un’innocenza e una tranquillità nel volto che ovviamente la vita con la crescita piano piano ti toglie. Le due stanno giocando in acqua al mare e la foto utilizzata da Angela serviva a fare un in bocca al lupo alla sorella Chiara che era in partenza e che non avrebbe quindi più visto ogni giorno. Angela fa una dedica speciale con questa foto decantando le doti della sorella e descrivendola come una donna sempre pronta ad aiutarla a difenderla e che, nonostante lei sia partendo per un’esperienza molto importante, Angela soffrirà lo stesso di questa lontananza perché le sarebbero dovute essere separate proprio per diverso tempo. L’immagine è commovente ed è stata premiata ovviamente da moltissimi like da parte dei seguaci di Angela e Chiara che hanno visto con somma gioia il candore di queste due ragazze che per quanto oggi siano famose altro non sono che due straordinarie sorelle.

Ciao Chiaretta, sono qui a scriverti il giorno della tua partenza perché fino ad oggi non ho realizzato realmente che stessi partendo. Oggi che guardo il tuo letto di fianco al mio e non vedo la mia pazza che ride, e che mi fa ridere, che mi prende in giro , ma che è sempre pronta li ad aiutarmi ed a difendermi … insomma la tua presenza si fa sentire e quando non ci sei la tua assenza si sente ancora più forte. Stai partendo per una bella esperienza indubbiamente, ma così lontane non siamo mai state, così lontane senza nemmeno la possibilità di sentirci, ma sappi che ti guarderò ogni giorno, farò il tifo per te e riderò come se stessi scherzando qui con me. Lo so che sei forte, ma dietro la tua corazza si nasconde la chiara che conosco solo io, e so che allontanarti da noi ti distrugge dentro ma anche ora che potresti farti vedere triste, ti chiamo e mi dici “Angi come stai?” “Io tutto bene” perché odi farti vedere sensibile anche da me che sai che se tu sei triste io divento triste il doppio.Mi raccomando,fai vedere chi sei tu realmente! Ciao tigre♥️ @nastilove#sempreconte

La tua piccola

Angela

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo clicca qui!