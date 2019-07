Chiara Nasti, shampoo Sunsilk: recensioni, opinioni e tutti i prodotti

Shampoo Sunsilk Chiara Nasti: tutti i prodotti e cosa sapere, recensioni e opinioni.

Chiara Nasti ha creato una linea di shampoo e prodotti per capelli insieme alla Sunsilk. I prodotti nello specifico sono lo shampoo, il balsamo, una crema disciplinante, un glossy spray e un olio Scintille di luce effetto seta. La nuova linea di prodotti Sunsilk di Chiara Nasti si chiama Scintille di luce e come si legge proprio sul sito è dedicata a chi brilla giorno dopo giorno nella vita e che fa del coraggio un cavallo di battaglia, combattendo per le proprie idee e riempiendo l’aria di energia. Un claim piuttosto importante da seguire con l’hashtag #OggiBrilloIo.

Prodotti per capelli Chiara Nasti per Sunsilk

La linea di shampoo e prodotti per capelli di Chiara Nasti, come abbiamo detto, vede diversi prodotti:

Uno shampoo Scintille di luce effetto seta che è perfetto per dare luce ai capelli, rendendoli brillanti e setosi eliminando il crespo.

Il balsamo allo stesso modo è un estratto di perle e un mix di 5 Oli che appunto Dona ai capelli una extra brillantezza.

La crema disciplinante ha poi lo scopo proprio di eliminare il crespo ed è perfetta per capelli sia lisci che ricci e si può usare sia sui capelli bagnati oppure sui capelli asciutti per disciplinare il crespo.

Per quanto riguarda invece il glossy spray è un elisir di brillantezza che può essere usato prima della piega per proteggere i capelli e dopo per dare un tocco di brillantezza, ma anche ogni giorno al mattino soprattutto come rituale di bellezza per disciplinare il crespo e dare un tocco di luce ai capelli

In ultimo l’olio nutriente di Chiara Nasti per Sunsilk può essere usato prima dello shampoo per dare un po’ più di morbidezza, ma anche sui capelli asciutti e soprattutto si può utilizzare per proteggere i capelli dai raggi solari.

Recensioni e opinioni Shampoo Chiara Nasti Sunsilk

Le recensioni e le opinioni inerenti gli shampoo della linea di prodotti per capelli di Chiara Nasti per Sunsilk sono le più svariate. Molte ragazze si sono trovate benissimo e hanno deciso di utilizzare più volte questo prodotto, altreinvece non hanno trovato particolari guizzi rispetto ad altri prodotti, ma in ogni caso non ci sono recensioni negative su tutti questi nuovi prodotti. A questo punto sta a voi provare per vedere se questa linea è perfetto per ognuna di voi oppure no.

