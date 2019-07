Sara Affi Fella, chi è: età, fidanzato, carriera a Temptation Island e Uomini e Donne

Per scoprire tutto su Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne qui trovate tutte le informazioni che vi servono!

Sara Affi Fella, l’ex tronista di Uomini e Donne è balzata agli onori delle cronache perché, dopo aver scelto il corteggiatore Luigi Mastroianni, si era scoperto che Sara era già fidanzata fuori dal programma. Una notizia che ha fatto velocemente scalpore nel web e nel mondo dello spettacolo, tanto che la Affi Fella ha dichiarato di essere stata molto male, di essersi tolta dai Social e di aver avuto anche dei problemi sul lavoro. Ma chi è Sara Affi Fella?

Sara Affi Fella a Temptation Island 2019

La ragazza era entrata a Temptation Island insieme al fidanzato Nicola Panico e, subito dopo era arrivata a Uomini e Donne come tronista. Classe 1996 nata a Isernia l’11 luglio, Sara è diplomata al liceo classico e stava studiando medicina e chirurgia all’Università di Roma. Nel passato Sara ha partecipato anche a Miss Italia, raggiungendo le finaliste nel 2014.

Nicola Panico e Sara Affi Fella, cosa sapere e l’inganno a Uomini e Donne

Per quanto riguarda appunto la storia d’amore con Nicola Panico, lui e Sara sono stati fidanzati dall’età di 14 anni e, nonostante la differenza di età, i due hanno avuto una relazione per 5 anni. Dopo la partecipazione però a Temptation Island nel 2017 i due hanno deciso di lasciarsi e lei ha deciso di accettare la proposta di Maria De Filippi di andare a fare la tronista a Uomini e Donne. Purtroppo però la ragazza, forse per la giovane età, ha pensato di poter “fregare tutti” e quindi ha cercato di nascondere alla redazione la sua relazione con Nicola Panico che però andava ancora avanti. La ragazza, complice il fidanzato, ha pensato che rimanendo fidanzata con Nicola, ma intanto facendo la tronista e portando avanti il corteggiamento con Luigi Mastroianni, avrebbe potuto ottenere la famigerata botte piena e moglie ubriaca. Però non è andata così e Sara è stata “sbugiardata” proprio dal fidanzato Nicola Panico che andò in redazione e disse tutta la verità.

