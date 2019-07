Francesco Facchinetti è stato protagonista di una dura frecciatina rivolta ad Irama, ecco la reazione del cantante: è scontro social tra i due.

Pochissimi istanti fa vi abbiamo parlato di un duro sfogo che Francesco Facchinetti, nelle ultime ore, ha avuto su Instagram. Dopo aver comunicato, infatti, il fantastico obiettivo raggiunto dai The Kolors, il cantante è esploso completamente di rabbia contro una persona, definito da lui ‘un amico’, di cui non ha voluto fare il nome. Ecco. Come svelato dal settimanale ‘Spy’, il destinatario di questa invettiva sarebbe stato Irama, ex vincitore di Amici. Ma cos’è successo tra i due? Ve lo spieghiamo immediatamente. Nel frattempo, però, vi anticipiamo che, com’è solito fare, il cantante dell’hit estiva ‘Arrogante’ ha prontamente risposto al suo ex manager. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Irama Vs Francesco Facchinetti: volano parole pesanti tra i due

Dunque, Irama ha ufficialmente chiuso i rapporti con Francesco Facchinetti. Perché? Stando a quanto riportato dal settimanale ‘Spy’, la causa che ha scatenato il ‘botta e risposta’ tra Francesco ed Irama sarebbe stata di natura economica. E non solo. A quanto pare, infatti, all’ex vincitore di Amici non piacerebbe affatto il rapporto che il suo ex manager Facchinetti avrebbe instaurato con Riki, cantante del suo medesimo talent. E proprio così, dopo il duro sfogo di Francesco su Instagram contro di lui, il giovane cantante ha deciso di rispondere per le rime. Ecco la sua reazione:

