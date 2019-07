Bianca Guaccero è la protagonista di uno spiacevol episodio: ad una delle sue ultime foto, un’utente le dice di essere dimagrita troppo, ecco la risposta.

È stato, senza alcun dubbio, il suo anno più fortunato. Televisivamente parlando, sia chiaro. Dopo l’addio di Catarina Balivo a Vieni da me, Bianca Guaccero è stata scelta come sua degna sostituta. Una showgirl a tutto tondo, così come l’ha definita Raffaella Carrà, ha saputo dimostrare le sue potenzialità, caratteristiche e, soprattutto, la sua bravura. Tanto che, per la prossima stagione dello show di Rai Due, è praticamente certa la sua presenza. Pochissime ore fa, però, la conduttrice è stata la protagonista di uno spiacevole episodio social. Sotto all’ultima sua foto su Instagram, un utente ha sottolineato quanto Bianca, in questo ultimo periodo, appaia troppo magra. Ecco come la risponde la Guaccero.

Bianca Guaccero, spiacevole episodio: le dicono di essere troppo magra, lei sbotta

Nonostante i suoi numerosi e costanti impegni lavorativi, Bianca Guaccero è davvero molto presente sui social. Su Instagram, ad esempio, la conduttrice di Vieni da Me non perde mai occasione di aggiornare i suoi followers sulle sue vacanza estive, i suoi progetti e, soprattutto, sui suoi spostamenti. Pochissime ore fa, però, la bella attrice è stata la pratagonista di un ‘botta e risposta’ con una sua follower. Ecco cos’è accaduto:

Da come si può vedere quindi, l’utente in questione ‘critica’ Bianca per essere apparsa, in questo ultimo periodo, troppo magra agli occhi dei suoi sostenitore. Inevitabile, coi tempi che corrono, la risposta della conduttrice. Che, da come si evince, ha risposto davvero per le rime. “Si perdono i tratti della giovinezza e si hanno anche dei ritmi diversi”, risponde Bianca. Sottolineando, tra l’altro, di quanto le persone giudichino a priori.

