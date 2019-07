Lorella Boccia, scollatura da capogiro e fan in delirio: lo scatto lascia poco all’immaginazione. Cosa avrà detto Niccolò?

La sua bellezza è cosa ormai risaputa, ma a guardarla non si smette mai di apprezzarla. Lorella Boccia, tornata da poco dalla luna di miele con la sua dolce metà, ha ricaricato le pile per iniziare una nuova stagione televisiva. La passione per la danza, trasformata in lavoro, non fa altro che tenere perennemente in forma un fisico già normalmente apprezzato. Ad accentuare la sua bellezza e l’incredibile armoniosità delle sue curve, ci pensano gli outfit che spesso Lorella sceglie, capace di risaltare ogni minimo particolare.

Lorella Boccia e Niccolò Presta, durante il viaggio di nozze in Polinesia non hanno mai smesso di aggiornare i follower. Scatti con panorami mozzafiato e fisici bestiali i protagonisti indiscussi dei post che hanno invaso il web fino a pochi giorni fa. Ma ora Lorella è tornata più carica di prima, pronta a tornare a ballare. Le buone abitudini vanno rispettate e dare la notizia del suo ritorno all’opera è Lorella stessa, che posta su Instagram una foto che manda in tilt i follower. Le sue curve sono già abbastanza conosciute dal pubblico dei social, ma questa volta Lorella esagera con la scollatura e manda letteralmente in delirio tutti i suoi follower. Lo scollo vertiginoso mette in bella mostra il décolleté ed è subito pioggia di like e commenti.

La bella Lorella, dunque, non ne sbaglia una. Sempre impeccabile, sempre in forma e al massimo delle energie, prerogativa che emerge in ogni scatto. Non ci resta che attendere la fine dell’estate per poterla vedere nuovamente tirare fuori il meglio di sé, questa volta non solo in termini di bellezza, ma di perfezione artistica.

