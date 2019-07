L’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese si lascia immortalare mentre cammina: gli occhi dei fan non possono fare a meno di notare un dettaglio.

È, senza alcun dubbio, una delle troniste di Uomini e Donne più belle e semplici di sempre. Con la sua eleganza, raffinatezza, smisurata bellezza e semplicità, Clarissa Marchese è riuscita a conquistare, in pochissimo tempo, davvero tutti. Era l’anno 2016 quando ha partecipato al dating show di canale 5. Eppure, da quel momento, la sua popolarità è aumentata considerevolmente. Oltre ad essere una rinomata modella, la giovane Marchese è anche un’influencer a tutti gli effetti. Lo testimoniano, infatti, le numerose sponsorizzazioni presenti sul suo profilo Instagram. Ecco. Proprio su questo famoso social network, pochissime ore fa, Clarissa ha pubblicato una deliziosa foto. Ecco di cosa parliamo.

Uomini e Donne, Clarissa Marchese su Instagram: quel dettaglio cattura tutti

Clarissa Marche è davvero molto attiva sui social. Su Instagram, infatti, l’ex miss Italia non perde mai occasione di poter pubblicare foto riguardanti sia la sua vita lavorativa che la sua vita privata e, soprattutto, matrimoniale con Federico Gregucci. Pochissime ore fa, come dicevamo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto che ha, in un batter baleno, conquistato tutti. Non soltanto per la sua bellezza del soggetto in questione, ma anche per un particolare indossato da Clarissa. Siete curiosi di scoprirne di più? Ecco lo scatto:

Notate nulla di ‘insolito’? Beh, alcuni utenti Instagram di Clarissa, sì. E non perdono occasione di poterlo dire chiaramente. Certo, non è nulla di scandaloso. Eppure, stando a quanto si evince da diversi commenti Instagram, è un dettaglio che subito balza agli occhi. Ecco di cosa parliamo:

A quanto pare, secondo alcuni sostenitori, indossare gli stivali con questo caldo, non sarebbe stata la scelta più opportuna. Che ne pensate?

