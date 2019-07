Calendario Serie A 2019/20: ecco svelata la data e l’orario del sorteggio per la nuova stagione di campionato italiano.

Per tutti gli appassionati di calcio l’attesa è finita: manca poco meno di un mese e ritornerà il campionato italiano, la Serie A. Le domeniche non saranno più vuote e spente: la spiaggia ed il mare saranno sostituite da tv e dalla propria squadra del cuore. Quali saranno le prime gare della Serie A della nuova stagione, 2019/2020? Ecco per voi data ed orario del sorteggio.

Leggi anche:

Calendario Serie A 2019/20: data e orario del sorteggio

L’attesa è finita: domani, lunedì 29 luglio 2019, dalle 18.45 sarà possibile sapere tutte le partite della prima giornata di Serie A. Il sorteggio sarà trasmesso su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A e sarà visibile anche in streaming su skysport.it. L’evento sarà condotto da Leo di Bello e Giorgia Cenni, insieme a Luca Marchegiani e Stefano De Grandis.

In questa occasione si conosceranno tutte le 38 giornate della prossima Serie A che dovrebbe cominciare tra il 23 ed il 24 agosto fino al 24 maggio. Saranno tre i turni infrasettimanali, come riporta il sito ufficiale di Sky Sport: mercoledì 25 settembre, mercoled’ 30 ottobre e mercoledì 22 aprile 2020. Le pause per le Nazionali saranno l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre ed il 29 marzo. La sosta invernale sarà prevista dal 23 dicembre al 5 gennaio.

Serie A: le squadre

Quali sono le squadre protagoniste della nuova stagione di Serie A, 2019/2020? Ecco l’elenco completo dei club italiani.

Atalanta

Bologna

Brescia

Cagliari

Fiorentina

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Napoli

Parma

Roma

Sampdoria

Sassuolo

Spal

Torino

Udinese

Verona

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione d’attualità e sui personaggi più seguiti al momento—> clicca qui!