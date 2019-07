Continua la storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina: ecco dove la coppia è stata beccata insieme pochissime ore fa.

È, senza alcun dubbio, la coppia dell’estate. Parliamo di Diletta Leotta e Daniele Scardina. Ebbene si. Dopo la rottura con lo storico fidanzato Matteo Mammì, la bella conduttrice e giornalista sportiva ha ritrovato immediatamente il sorriso. Nonostante nessuno dei due abbia confermato o smentita la storia d’amore, non è assolutamente la prima volta che si mostrano in pubblico. Dapprima ad Ibiza dove, tra l’altro, sono stati paparazzati durante un bacio passionale e, poi, pochissime ore fa. A dare l’annuncio è il profilo Instagram ufficiale del settimanale ‘Chi’. Ma vediamo nel dettaglio con chi erano e, soprattutto, dove i due ‘piccioncini’ sono stati beccati insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Diletta Leotta e Daniele Scardina ancora insieme: ecco dove sono stati beccati

Terminati i suoi impegni lavorativi con W Radio Playa Rimini e il Giffoni, ha iniziato a godersi un weekend davvero spensierato. E, soprattutto, in ottima compagnia. Stando a quanto si evince dal profilo Instagram ufficiale del settimanale Chi, la bella e seducente giornalista sportiva sembra che sia stata avvistata in compagnia di Daniele Scardina. In realtà, sono diverse settimane che circolano voci su una loro presunta storia d’amore. E, sebbene Toretto abbia deciso di rompere il ghiaccio definendo questo rapporto ‘un’amicizia speciale’, non è assolutamente la prima volta che i due sono beccati insieme. Da quanto si evince da alcune foto pubblicate sul profilo di Chi Magazine, la giovane coppia è stata avvistata, ieri sera, a Napoli in un noto pub del capoluogo campano. E, tra l’altro, non sarebbero stati affatto da soli. Bensì, accompagnati da un’altra coppia. Ebbene. Si può dire ufficialmente che Diletta e Daniele siano una coppia? Questo, ovviamente, non si sa. Si aspettano ulteriori chiarimenti e dichiarazioni dai diretti interessati.

Per ulteriori news su Diletta Leotta e Daniele Scardina –> clicca qui