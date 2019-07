Temptation Island, Nicola torna con Sabrina: ma sui loro profili Instagram accade qualcosa di ‘strano’. Scopriamolo insieme.

Si è conclusa ieri l’ultima esplosiva edizione di Temptation Island. Un’edizione non particolarmente ‘felice’ per quanto riguarda i sentimenti. Cinque coppie su sei infatti si sono separate dopo l’esperienza nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Gli unici ‘superstiti’, con grande sorpresa del pubblico, sono stati Sabrina e il suo ‘baby’ fidanzato Nicola. Ma è proprio sul profilo Instagram di quest’ultimo e della sua fidanzata che è successo qualcosa di molto particolare. Scopriamolo insieme.

Per conoscere nei dettagli coppie e tentatori di Temptation Island CLICCA QUI

Temptation Island, Nicola torna con Sabrina: entrambi disattivano i commenti di Instagram

Sono stati Nicola e Sabrina gli unici ad avere il loro ‘happy ending’ a Temptation Island. Se tutte le altre coppia hanno deciso di chiudere la loro relazione alla fine del programma, Nicola ha deciso di dimenticare l’eccessivo interesse di Sabrina per il single Giulio. E nonostante il suo legame alla single Maddalena, ha deciso di riprovarci con la sua fidanzata. “L’amore vince su tutto”, hanno dichiarato nella puntata speciale di ieri. Ma, il pubblico, non sembra essere molto entusiasta del loro ritorno di fiamma. Sul web non si contano i commenti negativi: in molti non si aspettavano che Nicola potesse tornare sui suoi passi, dopo il discorso fatto a Sabrina durante l’ultimo falò. E sarà proprio questo il motivo per cui Nicola ha deciso di disattivare i commenti sotto le sue ultime foto? Una mossa, questa, che in genere si fa per evitare i commenti negativi. E che ha fatto anche la sua fidanzata Sabrina. Probabilmente i due vogliono godersi il loro ‘ritrovarsi’ senza essere giudicati troppo. E voi, che idea vi siete fatti sulla coppia.