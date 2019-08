Temptation Island Vittorio Collina, spunta uno ‘strano’ tatuaggio dopo la fine del programma: ecco il significato.

Si è conclusa da poco una scoppiettante edizione di Temptation Island. Esclusi Nicola e Sabrina, tutte le coppie hanno deciso di separarsi dopo l’esperienza nel reality di Canale 5. Tra queste anche quella formata dalla ‘fotonica’ Katia e Vittorio. Quest’ultimo ha deciso di interrompere la relazione con Katia, colpevole, secondo lui, di prenderlo in giro e mancargli di rispetto da troppo tempo. Ma avete visto cosa si è tatuato Vittorio pochi giorni dopo il programma? Un tatuaggio davvero particolare. Che non è passato inosservato. Diamo un’occhiata.

Temptation Island Vittorio Collina, lo strano tatuaggio fatto dopo il programma

Vittorio e Katia sono stati due dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. La loro storia, però, non è finita bene. Alcuni atteggiamenti di Katia hanno infastidito il suo fidanzato a tal punto che ha deciso di lasciare il programma senza di lei. Un gesto forte, quello di Vittorio, ma non l’unico. Il concorrente ha deciso di farsi un tatuaggio molto ‘particolare’ alla fine della sua esperienza nella trasmissione. Ecco la foto che ha postato su Instagram:

Ebbene sì, Vittorio ha deciso di tatuarsi le coordinate del villaggio in Sardegna, Is Morus Relais, in cui è ambientato Temptation Island. Un modo assolutamente originale per rendere ‘indelebile’ la sua esperienza nel reality. Un tatuaggio che però non è stato l’unico a fare una volta terminato il programma. Anche il suo ‘collega’ Massimo Colantoni, ex fidanzato di Ilaria, ha deciso di scrivere sulla sua pelle le coordinate del resort in cui hanno vissuto giorni indimenticabili. Un gesto che dimostra come il viaggio nei sentimenti a Temptation Island sia un’esperienza che segna in modo davvero forte i concorrenti.