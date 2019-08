Terminata l’esperienza di Temptation Island 2019, Katia Fanelli rompe il silenzio con i suoi followers: ecco le sue prime parole su Instagram.

Quella di ieri è stata, senza alcun dubbio, la giornata delle confessioni. Subito dopo la messa in onda di Temptation Island 2019-un mese dopo, tutti i suoi protagonisti hanno scritto le loro impressioni su Instagram. E non solo. Alcuni di loro, infatti, hanno voluto ringraziare pubblicamente i loro sostenitori. Che, ovviamente, in questo mese li hanno supportati. Ma non solo. Proprio ieri sera, infatti, Jessica Battistello, si è lasciata praticamente con i suoi followers. Raccontando, tra l’altro, a cuore aperto alcuni retroscena della sua storia con Andrea. E, soprattutto, le sue attuali impressioni. Ma non è stata affatto l’unica a farlo. Perché, pochissime ore fa, lo ha fatto anche Katia. Ecco le sue prime parole.

Temptation Island 2019, Katia Fanelli: prime parole dopo il programma

Katia Fanelli è stata, senza alcun dubbio, una delle vere e proprie protagoniste di questa edizione di Temptation Island. Con la sua esuberanza e simpatia, la giovane riminese ha conquistato, sin dal primo momento, tutti. Tanto che, su Instagram, il numero dei suoi followers è aumentato in maniere considerevole. Sarà stato proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la fotonica ha voluto dedicarsi completamente a loro. Ed, in particolare, ad alcune loro domande. Eccone alcune. E, soprattutto, ecco le sue risposte:

Ovviamente, è praticamente impossibile pensare che, alcune domande, non vertessero sul suo rapporto con Nicolas Bovi, tentatore del villaggio. Infatti, una fan le chiede: “Con il tuo manzo Nicolas vi state sentendo?”. Puntuale e precisa la risposta della ragazza: “L’ho sentito oggi telefonicamente. Gli voglio un gran bene”;

Ma non solo. Perché un’altra domanda, ovviamente, riguarda Vittorio. Un utente, infatti, le chiede: “Lo porterai sempre nel cuore a Vittorio?”. Ecco la risposta di Katia: “Sempre nel mio cuore”.

Insomma, queste sono le domande che hanno più catturato l’attenzione. Ma, in linea generale, tutte vertono su questi argomenti.

