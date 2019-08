Bob Kennedy, trovata morta la nipote di appena 22 anni

E’ stata trovata morta la nipote di Bob Kennedy questa notte: la ragazza aveva solo 22 anni, le prime ipotesi sulla cause del decesso…

E’ stata trovata morta la nipote di Robert F. Kennedy, Saoirse Roisin Hill aveva appena 22 anni. Era nella sua residenza a Cape Code quando l’hanno ritrovata ormai priva di vita. Al momento, un’ipotesi sulla morte improvvisa della ragazza potrebbe essere, secondo quanto viene riportato, un’overdose. Non sono serviti gli interventi del Pronto Soccorso. Purtroppo, la ragazza era già in arresto cardiaco quando sono arrivati. “Si batteva per i diritti umani e per la promozione delle donne, lavorava con le comunità indigene per costruire scuole in Messico”, queste le prime dichiarazioni della famiglia.

Nipote di Bob Kennedy, Saoirse Roisin Hill morta a 22 anni

“I nostri cuori sono devastati per la perdita della nostra amata Saoirse, la sua vita era piena di speranza, promesse ed amore. Il mondo è un posto meno bello oggi”. La famiglia si esprime così sulla scomparsa della giovanissima Saoirse. Una morte tragica, drammatica, che di sicuro segnerà la vita dei familiari e renderà difficile e doloroso il loro cammino.

E’ il New York Times a divulgare la notizia. Stando a quanto viene riportato, la ragazza ha avvertito un malore già ieri pomeriggio quando era nella casa dove abita la nonna Ethel, la 91enne vedova di Bob. La dichiarazione del decesso è arrivata all’ospedale di Cape Cod, dove è stata trasportata dall’ambulanza. La Polizia, in un primo momento, non ha voluto dare informazioni su chi fosse la donna morta, limitandosi a dire che apparteneva alla famiglia Kennedy. Tuttavia, le forze dell’ordine statunitensi si sono riservate di dire che le indagini non si fermeranno al fine di scoprire la verità su quanto accaduto. Di sicuro, nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulla vicenda. Tutti confidano nelle forze dell’ordine per sperare di fare chiarezza su questa tragica morte.