Estetista Cinica, chi è la regina del beauty su Instagram che fa impazzire gli influencer

L’avete vista sicuro su Instagram, l’Estetista Cinica è la regina della beauty routine e della lotta alla cellulite che fa impazzire gli influencer.

Girovagando nel web avrete sicuramente notato che molti influencer parlano dell’Estetista Cinica che proprio su Instagram, propone dei prodotti molto interessanti utili e funzionali per cercare di magari di ridurre la cellulite o per una Beauty routine sia per il viso che per il corpo veramente pazzesche, affrontando il mondo dell’estetica con onestà, parlando direttamente a tutti senza troppi fronzoli. Tra i più appassionati dell’Estetista Cinica c’è Andrea Pinna fondatore del blog Leperledipinna nonché ex concorrente di Pechino Express. Ma in molti si chiedono che sia l’Estetista Cinica che, in tutte le sue Stories, si mostra con tutta la sua semplice e solare onestà.

Chi è l’Estetista Cinica che impazza su Instagram

Il nome vero dell’Estetista Cinica è Cristina e viene da Sarezzo una paese nel cuore di Brescia. A Milano ha aperto inizialmente un centro estetico e ambulatorio medico insieme al dottor Enrico Motta, ma poi qualcosa in lei è cambiato. L’idea di creare l’Estetista Cinica nasce da una realtà perché, come spiega lei stessa nel suo sito, nella parte della Bio, quando si parla di mondo dell’estetica e del beauty vengono sempre immagini alla mente di ragazze magrissime, circondata da fiori che come sottolinea lei stesse in realtà non ha mai visto. L’Estetista Cinica racconta che più passava il tempo più si diceva che questo modo di comunicare non serviva a niente e alla fine quando ha letto un articolo di Veronica Benini, in arte La Spora, ha capito che quello era il modo giusto di comunicare alla gente. Quindi Cristina ha provato a trovare la sua strada: si è conosciuta alla fine con Veronica Benini e le ha spiegato il fatto che tutte queste ragazze magrissime circondate dai fiori nel mondo dell’estetica le creavano del disagio e avrebbe voluto invece fare delle vignette con un estetista che diceva magari delle cose cattive, ma schiette facendo ridere e spronando allo stesso tempo. Quindi da quel momento è nata l’Estetista Cinica. Ora, all’interno del suo centro di Milano BellaVera potrete trovare tutti i suoi prodotti e, come si vede già dal sito dell’Estetista Cinica, ci sono moltissimi cosmetici e prodotti di bellezza e di beauty routine… tutto quello che serve a una donna, o a un uomo, per sentirsi al top. Il plus dell’Estetista Cinica è che spiega dettagliatamente tutto quello che serve sapere per scegliere il prodotto giusto per il proprio problema, anche se più volte lei stessa ha spiegato che, per fare una corretta valutazione del tipo di crema che potrebbe servire a una cliente, è importante vedersi di persona. Che ne dite? Andiamo a incontrare l’Estetista Cinica?

