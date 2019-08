‘La Domenica Sportiva’ tornerà su Rai Due con l’inizio del campionato 2019/2020: ecco chi condurrà il programma, si tratta di un grande ritorno.

Programma storico di Rai Due, che da anni ormai fa compagnia agli italiani nella seconda serata delle domeniche invernali, La Domenica Sportiva sta per tornare. Con l’inizio della prossima stagione calcistica, comincerà anche il programma della Rai, che vedrà un cambio alla conduzione. Nei giorni in cui la Rai sta annunciando i presentatori delle sue principali trasmissioni, ecco arrivare il nome di chi sarà al timone della Domenica Sportiva: si tratta di un grande ritorno.

La Domenica Sportiva, ecco il nome della conduttrice della prossima stagione: è un volto storico

La Domenica Sportiva, storico programma in onda ogni domenica dalle 23.00 su Rai Due e dedicato al campionato di Serie A, tornerà con l’inizio della stagione calcistica 2019/2020. Dopo due annate di successo condotte da Giorgia Cardinaletti, prima con Alessandro Antinelli e poi con Marco Lollobrigida, il prossimo anno potrebbe tornare al timone del programma un volto storico della Rai, che già in passato ha condotto la Domenica Sportiva per più stagioni: si tratta di Paola Ferrari.

La conduttrice, dicevamo, non è nuova a questo tipo di trasmissioni, essendosi occupata in questi anni di Novantesimo Minuto e dei post partita delle gare internazionali. L’indiscrezione, perché non è ancora un annuncio ufficiale, è partita dalla Gazzetta dello Sport ed è stata ripresa da tutte le testate sportive. Ma è stata la stessa Paola, sul proprio profilo Instagram, a parlare dell’argomento, sottolineando che si tratta di una notizia non ancora ufficiale, che per lei sarebbe però un sogno. Non è un mistero, infatti, che il divorzio tra la Ferrari e la DS, avvenuto nel 2014, è stato piuttosto doloroso e non senza polemiche. Un ritorno che farebbe davvero felice la conduttrice, dunque, ma che non è stato ancora reso ufficiale dalla Rai.

