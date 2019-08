Fedez al mare in un momento imbarazzante: “Potete non guardarmi?”

Fedez al mare in un momento abbastanza imbarazzante: chiede agli amici ed a Chiara Ferragni di smettere di guardarlo e quindi anche di riprenderlo

Fedez è sempre molto esilarante nelle sue storie su Instagram, così come Chiara Ferragni. Anzi, ad onor del vero, il più delle volte sono entrambi che si prendono in giro e con molta simpatia regalano momenti di ‘leggerezza’ e tante risate ai loro follower. La nostra redazione, forse, in primis. Questa volta, vediamo i suoi capelli biondo platino emergere dall’acqua del mare mentre fa una nuotata al largo. Chiara era lì, con lo smartphone, pronta a riprenderlo. Tuttavia, pare proprio che stavolta Fedez sia stato in un momento non proprio opportuno per essere ripreso ed ‘osservato’.

Fedez in mare, momento imbarazzante: “Devo fare la pipì, potete non guardarmi?”

Fedez stava nuotando, forse si era appena tuffato. Così, tra una bracciata e l’altra parlava con gli amici che erano in barca. Quando, ad un certo punto, comincia a dire: “Pis**o in acqua come ‘Alvarez’, faccio questo tipo di acrobazie”. Così, gli amici continuano: “Ma è calda?”. E lui: “No, in realtà non l’ho ancora fatta perché mi guardate. Potete non guardarmi?”. Insomma, nell’era dei social non si può nascondere proprio più niente, soprattutto nel caso di Fedez e Chiara Ferragni. Talvolta, sembra che proprio si divertano a mettersi in imbarazzo a vicenda. In effetti, i social servono anche un po’ a questo: a farci conoscere il retroscena della vita di personaggi pubblici anche molto famosi come loro due. Senza Instagram, ad oggi, per esempio non sapremo cosa fanno Fedez e Chiara Ferragni quando sono a casa, con il loro bambino, oppure semplicemente mentre si annoiano e non hanno niente da fare. Così, invece, sappiamo anche quando il rapper si allontana da tutti mentre nuota per poter fare la pipì mentre è in mare. Sembra un dettaglio banale, eppure, molto probabilmente, ai fan piace anche questo.