Jessica Battistello di Temptation Island riceve ancora numerose critiche nonostante sia terminato il programma: ecco il suo duro sfogo su Instagram.

Diciamo la verità: questa edizione di Temptation Island 2019 è stata sorprendente in tutti i sensi. Non soltanto a livelli televisivi, ogni settimana, infatti, lo show registrava dei picchi di share mai visti prima, ma anche in merito alle coppie e, soprattutto, in merito al loro destino. Su sei coppie, infatti, soltanto una è tuttora insieme. Mentre tutte le altre, hanno confermato la decisione presa durante il loro falò di confronto. Tra le tante, è impossibile dimenticare la coppia formata da Jessica Battistello ed Andrea Filomena. I due, dopo aver annullato il matrimonio, hanno deciso di partecipare al programma per testare il loro amore. Tra l’altro, il percorso di Jessica all’interno del villaggio è noto a tutti. Sarà proprio per questo che, nonostante lo show sia terminato da un pezzo, la ragazza riceve ancora numerose critiche. Ecco il suo sfogo.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Jessica, piovono ancora critiche: lo sfogo di lei

Come dicevamo quindi, il percorso di Jessica è noto a tutti. Appena entrata nell’Is Morus Relais, la giovane padovana ha immediatamente legato il con il single Alessandro. Tanto che, dopo essersi confrontata con il suo fidanzato, ha deciso di lasciare il programma con lui. Sarà proprio per questo motivo, probabilmente, che la ragazza è stata più volte oggetto di numerose critiche ed accuse su Instagram. E a quanto pare, nonostante il programma sia terminato da una settimana, sembra che continuino. Tanto che, pochissime ore fa, Jessica si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram.

Un duro sfogo, bisogna ammetterlo. In cui si capisce chiaramente il suo attuale stato d’animo. Certo, probabilmente avrà anche sbagliato. Ma, ricordiamo, che ha solo venti anni. E poi, si sa, sbagliare è umano. Voi, invece, da che parte state?

Per ulteriori news su Jessica Battistello –> clicca qui