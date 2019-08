Chi è Paola Turani, l’influencer così spontanea, naturale e genuina che ha conquistato il web.

Nel mondo delle influencer che popolano il web, un nome che è particolarmente in voga da tempo è quello di Paola turani definita una tra le più belle e Genuine influencer del web che si possono incontrare e seguire. Nata a Bergamo, classe 1987, Paola Turani ha 32 anni ed è una modella già da quando aveva 16 anni. Ha iniziato a essere scoperta dalle agenzie pubblicitarie e ha girato moltissimo il mondo fin quando poi non si è innamorata di Riccardo, un suo amico storico. Tra i due è iniziato l’amore e da quel momento la vita di Paola è cambiata: non ha smesso di portare avanti la sua carriera, ma ovviamente è tornata a Bergamo per stare il più possibile con il suo fidanzato.

L’influencer Paola Turani, chi è e cosa sapere

Paola Turani per quanto riguarda il suo fisico da urlo, è alta 180, le sue misure sono 80 60 90 almeno così dice perché nelle foto su Instagram ad esempio la vediamo sempre più spesso con un fisico molto magro fin quasi eccessivo, ma forse si tratta di filtri o di particolari prospettive che la fanno sembrare più magra di quanto non sia. La Turani ha poi un punto di forza perché vive in modo molto naturale e anche sui social ha delle foto sicuramente più particolari, ma anche delle foto molto normale di vita genuina, di vita di tutti i giorni. Sicuramente in termini di look lei lo conosce più che bene: ha uno stile assolutamente unico, sempre pronto a cambiare e a dare nuovi spunti a tutti. La chiave sicuramente che l’ha portata a conquistare i suoi follower però va detto è proprio la genuinità e il suo atteggiamento che la portano proprio ad essere amata da tutti perché è così genuina spontanea è molto naturale.

