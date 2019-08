American Scandal: al via su Cielo le storie più bollenti d’America

American Scandal, un ciclo di documentari che raccontano gli scandali americani più interessanti e morbosi.

Cielo, il canale in chiaro di Sky è pronto a lanciare in prima tv assoluta a partire da questa sera, 5 agosto, “American Scandal” quattro prime visioni che raccontano degli scandali targati USA più curiosi e appassionanti di tutti.

Episodi American Scandal su Cielo: cosa sapere e anticipazioni

Ogni lunedì in seconda serata così si potranno vedere alcuni film che raccontano gli scandali e le storie più hot, in tutti i sensi, d’America. Il primo appuntamento è con Hollywood degli anni ’50 con la storia di Scotty Bowers, amante misterioso, marinaio affascinante che ha avuto storie con attori come Cary Grant e Katharine Hepburn. Si prosegue poi raccontando la storia di Jane Mansfield, considerata l’anti-Marilyn diventata famosa proprio per il suo stile esagerato, la sua personalità eclettica e la sua morte misteriosa. La terza puntata racconta poi della notte degli Oscar del 1974 quando Robert Opel si presentò nudo sul palco lasciando tutti senza parole e senza spiegare mai il perché del suo gesto che, ovviamente, fece scandalo. La maratona prosegue con la storia di Hugh Heffner, padre di Playboy che ha letteralmente sconvolto e modificato il modo di percepire il concetto di hot degli americani. Il 26 agosto ci sarà l’ultima puntata con la storia di Penthouse e di Bob Guccione, un documentario che racconta la nascita e il successo di questa rivista per adulti di cui Guccione è stato editore fino a novembre 2003.

Se volete quindi tenere a mente tutti gli episodi ecco un breve recap degli appuntamenti di Cielo in seconda serata dal 5 agosto con American Scandal:

05/08/2019 Scotty: L’amante segreto di Hollywood 1^visione assoluta

12/08/2019 Mansfield 66/67: La bionda esplosiva di Hollywood 1^visione assoluta

19/08/2019 Uncle Bob – Un nudo da Oscar 1^visione assoluta

Hugh Hefner, Il padre di Playboy 1^visione assoluta 26/08/2019 Filthy Gorgeous: Bob Guccione e l’impero di Penthouse.

