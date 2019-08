Il Principe Carlo D’Inghilterra avrà una parte nel nuovo film di James Bond

Il Principe Carlo farà un cammeo nel nuovo film di James Bond? Le ultime novità.

È una notizia un po’ particolare quella di cui stiamo per parlare perché nel nuovo film di James Bond potremmo vedere come protagonista in un cammeo il Principe Carlo d’Inghilterra. Lui, con i suoi 70 anni potrebbe infatti proprio essere a risolvere i problemi legati al film di 007 e al nuovo capitolo di James Bond che per ora ha il titolo di Bond 25.

Il Principe Carlo sul set di James Bond, farà un cammeo?

La pellicola ha subito infatti diverse battute di arresto per motivi diversi. Prima c’è stato un incendio a Londra proprio sul set di James Bond. Poi Daniel Craig durante le riprese in Giamaica si è infortunato e si è dovuto sottoporre a un delicato intervento chirurgico. Così, quello che sembra essere un film maledetto potrebbe vedere le proprie sorti risollevate proprio grazie alla presenza del Principe Carlo. Secondo il Sun on Sunday il Principe Carlo ha visitato il set del film, ha incontrato il cast praticamente al completo e gli è stata fatta la proposta, proprio sul set, di fare una Cammeo all’interno del film. Il Principe starebbe considerando la proposta. Del resto la presenza del Principe in un film di James Bond potrebbe assolutamente richiamare moltissimo pubblico e magari risollevare proprio le le sorti di questo film.

La famiglia reale al cinema

Per quanto riguarda poi la trama di quello che per ora è chiamato semplicemente Bond 25 il mistero è alle stelle e anche qualora il Principe Carlo dovesse accettare di fare un Cammeo molto probabilmente non ne sapremo nulla fin quando non lo vedremo proprio dal vivo. Non sarebbe la prima volta però che qualcuno della famiglia reale si avventura nel cinema. Harry e William avevano fatto una piccola comparsata nel film di Star Wars The Last Jedi nella produzione poi la scena era stata tagliata ma è stata inserita nei contenuti speciali del DVD.

