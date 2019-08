Melissa Satta senza freni: la doccia hot in barca. Dopo aver ritrovato l’amore con Boateng, l’ex velina mette in mostra tutta la sua sensualità

Un’estate super bollente quella che i protagonisti del web stanno vivendo in queste calde ore a bordo di barche e sulle isole più famose del mondo. Gli scatti arrivano da ogni angolo della Terra, con addominali scolpiti, super curve e momenti piccanti. L’ultima ad aver infiammato i social è Melissa Satta, che dopo aver ritrovato l’amore col suo Boateng si gode delle giornate in barca insieme alla famiglia e non perde occasione per ricordare alla concorrenza la forma smagliante che non perderà mai.

Melissa Satta, una bomba sexy: la doccia hot in barca che scalda le temperature

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati a fare coppia fissa. La loro storia, che per un periodo ha lasciato tutti col fiato sospeso, è tornata in sesto più forte di prima. Ora Melissa si gode felice il suo amore e qualche giorno di vacanza insieme al piccolo Maddox, ma senza dimenticare di infiammare il web. La sua doccia bollentissima ha già fatto il giro del web, lasciando senza fiato i follower. Fisico statuario, sorriso smagliante e quelle mani nei capelli che le restituiscono un’aria sexy. Una vera e propria bomba di ormoni, che in poche ore scalda i telefoni e fa alzare le temperature di tutti. La sua sensualità è storia ormai risaputa e col passare del tempo l’ex velina non ha mai perso un colpo. Sarà contento Kevin di poterla avere nuovamente tutta per sé, pronto a sorprenderla nuovamente con i suoi gesti pieni d’amore.

