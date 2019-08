Chi è Francesco Panella, il conduttore di Little Big Italy: curiosità e vita privata

Tutto su Francesco Panella il conduttore di Little Big Italy: cosa sapere sulla sua vita privata.

Uno dei programmi di punta dedicati alla cucina che stiamo vedendo in questo ultimo periodo si chiama Little Big Italy il cui conduttore, Francesco Panella, si aggira per i migliori ristoranti italiani del mondo alla ricerca ogni volta di un locale caratterizzato magari dalla miglior pizza italiana all’estero oppure dalla miglior cucina romana all’estero. I locali in sfida sono 4 e vengono proposti da degli abitanti del luogo quindi degli italiani emigrati. Alla fine chi vince potrà ottenere un biglietto aereo per tornare in Italia oltre che ovviamente il riconoscimento di miglior ristorante Little Big Italy. Ma chi è Francesco Panella?

Cosa sapere su Francesco Panella: vita privata e curiosità

Francesco Panella viene chiamato anche Brooklyn Man e il suo scopo è quello di trovare sapori e profumi made in Italy in giro per il mondo. Originario di Roma si è dedicato al mondo della cucina già da piccolino visto che i suoi genitori erano proprietari dell’Antica Pesa, un ristorante proprio nella capitale. Nel 2012 ha aperto a New York il suo primo ristorante, la sede americana proprio del ristorante di mamma e papà. Per quanto riguarda la vita privata di Panella si sa ben poco: l’uomo non ha voluto condividere neanche la propri età sui social e quindi per quanto riguarda il suo essere o meno fidanzato non abbiamo notizie in merito. Pare che si sia essenzialmente concentrato solo sulla sua vita lavorativa. Tante le curiosità che girano attorno a Francesco Panella e per cominciare possiamo dire che nel suo ristorante sono andati a mangiare vip e star famosissime come Scarlett Johansson o Quentin Tarantino. Il suo segreto in cucina che lo ha reso così famoso del resto è quello di andare a rivisitare antiche ricette adattandole ai tempi moderni. Ciò che ama particolarmente poi, subito dopo la cucina, è lo sport, ma non uno qualsiasi: il pilates.

