Meghan Markle, chiese di essere aiutata a “scappare” dall’hotel del Baby Shower

Meghan Markle, bene o male finisce sempre al centro delle cronache. Questa volta il Mirror UK ha rivelato che in occasione del famigerato Baby Shower di Meghan Markle ci sarebbe stato uno scandalo perché la Duchessa del Sussex avrebbe chiesto di essere aiutata a sgattaiolare fuori dall’hotel o meglio, a far sembrare che lei abbia cercando di scappare senza farsi vedere dall’hotel dove si teneva il Baby Shower per cambiare le ottiche del viaggio e non essere accusata di attirare l’attenzione dei media.

Meghan Markle: la fuga dall’hotel del baby shower

Meghan Markle era stata duramente accusata per questo Baby Shower perché aveva alloggiato nella suite in un attico di un hotel da 60000 sterline a notte e tutta la la gestione e l’organizzazione di questo Baby Shower è arrivata a costare delle cifre esorbitanti. Inoltre questa sua decisione di cercare di dare un aspetto diverso al suo Baby Shower quindi di non voler attirare l’attenzione, è costato anche a livello di soldi perché cambiare il tragitto di un’auto di un vip implica anche modificare tutta una serie di misure di sicurezza e dei documenti. Come si sanno queste notizie? Pare che il Daily Mail abbia ricevuto dei documenti proprio dal dipartimento di Stato degli Stati Uniti che confermavano che “l’intento del vip era quindi quello di cercare di cambiare proprio la visione di questo party”, salvando almeno le apparenze e quindi mostrandola mentre non usciva dall’ingresso principale dell’albergo per godere dell’attenzione della stampa, ma usciva dalla via laterale. Inoltre la cena del Baby Shower ha avuto anche un cambio di location all’ultimo proprio sempre nell’ottica di diminuire il contrasto e l’attenzione mediatica che si poteva porre su di lei proprio in occasione di questo avvenimento. Missione quasi impossibile visto che c’erano tanti vip e personaggi dello spettacolo che hanno partecipato a questa festa e pare anche che Meghan Markle avrebbe dovuto partecipare e arrivare al Baby Shower con il jet privato di Amal e George Clooney dal costo di 33 milioni di sterline. Insomma Meghan Markle è finita di nuovo nell’occhio del ciclone e vedremo se queste notizie e rivelazioni riportata dal Mirror saranno confermate o se ci sarà una risposta proprio dalla Royal Family.

