Federica Panicucci alla Maldive: la foto fa girare la testa ai fan

Federica Panicucci lo scatto da sogno su Instagram in bikini alle Maldive.

Chi non vorrebbe essere alle Maldive su una spiaggia meravigliosa bianchissima con un mare cristallino e un panorama pazzesco alle spalle? Probabilmente tutti, ma questa fortuna in questo momento ce l’ha Federica Panicucci che insieme al suo compagno si sta godendo delle vacanze veramente da sogno in questa location straordinaria delle Maldive.

Federica Panicucci Instagram: scatto bollente

Federica si fa scattare così diverse foto in costume da bagno con questo straordinario panorama alle sue spalle. Ma ciò che notiamo maggiormente è il suo fisico mozzafiato, perfettamente scolpito, magrissimo e allo stesso tempo muscoloso. Federica Panicucci nonostante l’età perché ricordiamo che è classe 1967 è ancora una bellissima donna e queste foto scattate alle Maldive ne sono la prova. Per quanto riguarda la sua vita privata prima del suo compagno attuale sappiamo che la Panicucci è stata sposata nel 2006 con il dj Fargetta e dalla loro relazione sono nati due figli Sofia e Mattia. Nel 2015 si sono separati dopo 21 anni di storia d’amore di cui nove da marito e moglie.

La carriera di Federica Panicucci

Tanti i programmi televisivi che hanno visto Federica protagonista e negli ultimi anni l’abbiamo vista soprattutto protagonista della conduzione di Capodanno in Musica su Canale 5 ma è stata anche protagonista di Mattino 5 dove con il suo Team va ad intervistare ed approfondire vari argomenti di attualità, gossip e cronaca che scaldano il pubblico a casa. Una carriera lunghissima quella della Panicucci iniziata nel 1987 come centralinista dell’ultima edizione di Portobello, programma di Enzo Tortora su Rai 2 e successivamente è diventata anche annunciatrice di Rai 3 anche se il passaggio a Fininvest arriva dopo pochissimo tempo. Perché nel 1988 entra proprio nel mondo di Canale 5: una carriera di successi ben ripagata quindi da anche con questo momento di relax più che meritato che la conduttrice si è presa in vacanza alle Maldive.

