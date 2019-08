Uomini e Donne, Antonello Zara: 11 anni dalla morte del tronista, il ricordo

L’anniversario dalla morte dell’ex tronista di Uomini e Donne, Antonello Zara: cosa era successo.

Sono passati 11 anni dalla morte di Antonello Zara, l’ex tronista di Uomini e Donne definito anche il tronista gentiluomo. Antonello Zara classe 1977 era nato il 17 marzo a Verona e aveva tragicamente perso la vita tra il 7 e 8 agosto nel 2008, di notte, in un incidente in moto in Sardegna.

Il ricordo del tronista Antonello Zara

Antonello Zara è stato tronista a Uomini e Donne e quasi tutti lo ricordiamo proprio per questa partecipazione al programma di Maria De Filippi, ma aveva anche preso parte a Volere Volare, una trasmissione sempre di Maria Di Filippi. Antonello aveva frequentato un corso di teatro al Teatro Nuovo di Verona proprio perché era affascinato dal mondo della recitazione ed è stato considerato come uno dei tronisti più gentili ed educati della storia della trasmissione di Uomini e Donne. Al termine del programma e del suo percorso Antonello era arrivato con due corteggiatrici, Valentina Gioia e Luana di Bella, ma alla fine il tronista decise di fidanzarsi con Valentina. La storia purtroppo però si è è concluso dopo poco pare perché Antonello non fosse poi realmente preso della donna.

Antonello Zara, la morte del tronista di Uomini e Donne

Per quanto riguarda la sua scomparsa, purtroppo Antonello nella notte tra il 7 e 8 agosto del 2008 fece un incidente in moto mentre tornava da una discoteca in Sardegna. Non per colpa sua, ma di un’automobile contromano che viaggiava ad alta velocità e lo ha preso in pieno. Per l’ex tronista non c’è stato nulla da fare purtroppo: la persona che guidava l’auto è stata condannata soltanto a pagare una multa di €230 e al ritiro della patente. I genitori di Antonello non si sono mai dati tregua a tal proposito e hanno combattuto duramente affinché ci fosse giustizia per il loro figlio scomparso.Per ulteriori curiosità sui personaggi famosi del mondo dello spettacolo —>CLICCA QUI