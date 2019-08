La youtuber Brooke Houts maltratta il suo cane in diretta: fan sconvolti

La YouTuber Brooke Houts attaccata dai fan per maltrattamento dei cani, nello specifico del suo dobermann.

La youtuber Brooke Houts è finita nell’occhio del Ciclone per via di alcuni filmati inediti mentre maltratta il suo cane, un Dobermann. La ragazza è una youtuber piuttosto famosa soprattutto in Inghilterra e non era la prima volta che mostrava nei video il suo amico a quattro zampe, ma questa volta sembra che abbia pubblicato in maniera accidentale dei filmati non tagliati che hanno destato ovviamente l’attenzione di tutti gli animalisti e i fan. Il video al centro della polemica doveva essere una sorta di scherzo con il cane che correva in un involucro di plastica, ma invece la youtuber ha pubblicato dei filmati piuttosto violenti che hanno attirato l’attenzione dei suoi compagni youtuber e anche del Peta, l’associazione per il diritti degli animali. Brooke Houts ha tentato così di spiegare i suoi comportamenti e il perché abbia in qualche modo maltrattato al suo cane.

Cosa è successo tra Brooke e il suo cane: la spiegazione della youtuber

Secondo la ragazza infatti sicuramente chiede scusa se questo filmato ha urtato la sensibilità dei suoi follower, ma d’altra parte tende a sottolineare che il suo Dobermann le stava saltando verso la faccia con la bocca aperta e lei in quanto genitore ha dovuto ovviamente punirlo, per fargli capire che questo comportamento non andava bene ed era assolutamente inaccettabile. Sicuramente poi, sottolinea, a prescindere da quello che ha fatto il suo cane non si sarebbe dovuta comportare in questo modo e chiede scusa, ma ad aggiungere un po’ di pathos alla situazione la youtuber ha spiegato che sta vivendo un momento non facile che non vuole certo fare la vittima, ma che non vuole neanche finire alla gogna per un comportamento che sebbene piuttosto esagerato e sopra le righe era comunque intenzionato a far capire delle regole ad suo animale domestico.

Per ulteriori curiosità sui personaggi famosi del mondo dello spettacolo —>CLICCA QUI