Come diventare vicini di casa di William e Kate?

William e Kate cercano vicini di casa senza gatti e residenti in Inghilterra, ma non solo: ecco le caratteristiche per affittare il cottage accanto al loro.

Vi piacerebbe diventare i vicini di casa di Kate e il principe William? Sarebbe un sogno? Sappiate che può diventare realtà, esiste infatti un delizioso cottage al numero 20 di Cherry Tree, a pochi passi dalla casa estiva dei Reali che è in affitto, ma ci sono delle regole! Vediamo allora cosa bisogna fare e che requisiti bisogna avere per potersi aggiudicare questa proprietà!

I requisiti per diventare i vicini di casa di William e Kate

La casa offre un ampio giardino, una terrazza meravigliosa ed è disponibile per 700 sterline al mese. Però per essere vicini di casa del principe William e della sua consorte Kate ci sono alcune regole e alcune clausole che bisogna prendere in considerazione. Infatti le proprietà della tenuta verranno affittati essenzialmente solo a persone che vivono e lavorano nel posto e solo in casi eccezionali si potranno prendere in considerazione anche le proposte di persone che si stanno proprio trasferendo. La casa deve essere considerata come una residenza primaria e non verranno assegnati posti in base all’ordine di arrivo dei potenziali inquilini che invece verranno scelti secondo alcune caratteristiche particolari. Chi si candida deve compilare una domanda, un modulo con delle richieste particolari e così facendo si valuta se le persone sono idonei ad essere i vicini di casa di William e Kate. Tra le richieste vediamo che i futuri affittuari non devono avere un un gatto, mentre i cani vanno considerati caso per caso. La proprietà verrà poi affittata non arredata e bisognerà quindi vedere anche se ci sono delle particolari regole per quanto riguarda le richieste di arredamento da parte dei vicini di casa reali. Insomma, diventare neighboords di William e Kate non è così impossibile, ma rispettare le qualità richieste per poter essere i vicini di casa ideali diventa un po’ più complicato.

Per ulteriori curiosità sui personaggi famosi del mondo dello spettacolo —>CLICCA QUI