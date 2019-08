Chi è Christian Fregoni il campione di Caduta Libera che ha fatto impazzire tutti

Chi è Christian Fregoni il campione di Caduta Libera che ha fatto breccia nel cuore di tutti i telespettatori.

Christian Fregoni è un bagnino diventato famoso per essere Campione a Caduta Libera il quiz di Gerry Scotti. Dopo Nicolò Scalfi infatti il nuovo vincitore che fa impazzire tutto il pubblico di Caduta Libera è proprio Christian, 27 anni di Brescia, di professione bagnino che ha sconvolto il cuore di tutte le donne, ma anche dei telespettatori per la sua simpatia e la capacità di bucare lo schermo. Christian infatti non esclude di poter anche diventare un attore.

Ma chi è Christian Fregoni? Come abbiamo detto il ragazzo ha 27 anni ed è nato a Brescia. Ha una sorella più piccola di lui, Giulia che ha 18 anni. Su mamma è una cassiera e suo padre un operaio e quindi come ha sottolineato Christian la sua è una famiglia normale con origini umili e i suoi genitori hanno sempre lavorato per cercare di far sentire sia lui che sua sorella al meglio. Dopo aver studiato al liceo scientifico si sta laureando in scienze motorie e attualmente lavora come bagnino nello Sporting Club di Brescia. Sogno nel cassetto? Christian vorrebbe tanto aprire una sua struttura sportiva.

Quanto ha vinto Christian Fregoni a Caduta Libera?

Ad oggi il bel bagnino di Caduta Libera ha vinto circa €120000 e ha rivelato che la prima cosa che vorrebbe fare sarebbe comprare una casa. A farlo partecipare è stata Giulia: la sorella lo ha iscritto di nascosto al programma vedendo che da casa rispondeva a tutte le domande e dal 3 luglio è in televisione insieme a Gerry Scotti a Caduta Libera riuscendo a far sognare tutti quanti. Attualmente Christian è single, si diverte e ha dichiarato che se arriverà la persona giusta lo capirà, ma che per ora va bene così.

