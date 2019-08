Si è consumato un nuovo scontro social poche ore fa: protagoniste, questa volta, Deianira Marzano e Marta Pasqualato, ecco cos’è accaduto.

Non soltanto lo scontro social tra Raffaella Mennoia ed ex protagonisti di Uomini e Donne, ma, pochissime ore fa, si è consumato un altro litigio. Protagoniste di questo accesso scambio di opinioni sono state Deianira Marzano, nota web influencer, e Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Niccolò Brigante. Tra le due giovani donne, infatti, sono volate delle parole pesanti. Perché, cos’è accaduto? Ve lo raccontiamo immediatamente.

Deianira Vs Marta: nuovo litigio social, ecco cos’è accaduto

Se tutta l’attenzione, in questi ultimi giorni, è spostata su Uomini e Donne. E, soprattutto, sul litigio tra Raffaella Mennoia, Mario Serpa e Teresa Cilia, pochissime ore fa, ne è accaduto un altro che vale la pena raccontare. Parliamo, infatti, dello scontro social tra Deianira Marzano e Marta Pasqualato. Il tutto è nato in seguito ad un’Instagram stories pubblicata dall’ex corteggiatrice di Niccolò Brigante. Eccola:

Ecco. In seguito a queste parole Deianira, credendo che fossero rivolte a lei, è partita subito all’attacco. Dichiarando che era meglio che Marta ritornasse a fare il suo lavoro, anziché interessarsi alle vicende degli altri. “Una che fa il tuo lavoro, non ha il tempo di fare queste cose su Internet”, conclude l’influencer ed esperta di gossip.

Immediata, tra l’altro, è stata la risposta dell’ex corteggiatrice che, in una serie di Instagram stories, ha spiegato la sua versione dei fatti. Stando a quanto dichiarato dalla toscana, infatti, con quelle parole, Marta non aveva alcuna intenzione di chiamare Deianira in causa. Anzi. Ma non solo. Perché, riferendosi all’accusa lanciata dall’influencer, la giovane operatrice socio sanitaria ritiene che, sebbene svolga questo lavoro quotidianamente, si diletta su Instagram a parlare della sua vita universitaria ad altre persone che sono nella sua stessa condizione.

