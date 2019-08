Belen Rodriguez è stata ripresa di nascosto mentre faceva le faccende domestiche: bikini minuscolo per la showgirl, le storie Instagram di De Martino sono ‘hot’.

Belen Rodriguez, si sa, è il sogno di quasi tutti gli uomini italiani, e non solo. Bellissima e sensuale come poche donne al mondo, la showgirl argentina incanta il suo pubblico con foto e video da urlo, in cui si mettono in mostra le sue forme mozzafiato, ma soprattutto le sue doti da ‘femme fatale’. Sinuosa e accattivante in qualsiasi veste, Belen è bellissima da ammirare anche mentre si dedica alle faccende domestiche. Basti guardare le immagini che seguono, che suo marito Stefano De Martino ha immortalato di nascosto e prontamente pubblicato su Instagram.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di certo una delle coppie più seguite e chiacchierate del momento. Belli, ricchi e innamorati, hanno tutte le carte in regola per tenere il pubblico incollato ai loro profili Instagram, per vedere e commentare ogni loro mossa. L’ultima trovata di Stefano farà sicuramente impazzire gran parte dei followers di sesso maschile della coppia. Il ballerino ha infatti ripreso di nascosto la moglie mentre raccoglieva il bucato asciutto in giardino. Il tutto chiaramente in bikini, visto che i due si trovano in vacanza.

Risultato? Un video super ‘hot’, con Belen ignara di esser ripresa, che si muove in tutta la sua sensualità e soprattutto mostra involontariamente alla telecamera un lato B semplicemente mozzafiato. DI certo il video diventerà virale. Del resto, chi non sogna una Belen che si occupa delle faccende domestiche in casa propria? Per Stefano De Martino le immagini che ha pubblicato su Instagram sono la quotidianità, mentre chi guarda da casa può soltanto ammirare lo spettacolo e deliziare gli occhi con cotanta bellezza e sensualità.

