Luisa Corna, che fine ha fatto la conduttrice italiana?

Una domanda che in molti si stanno ponendo in questo periodo riguarda Luisa Corna. Che fine ha fatto la bellissima cantante e conduttrice Italiana? Oggi come oggi sembra essere praticamente scomparsa dalle scene e dai programmi tv, ma la Corna sembra essersi riappropriata della vita privata che, per colpa dello spettacolo aveva messo un po’ da parte.

Che fine ha fatto Luisa Corna?

Che fine ha fatto Luisa Corna? In alcune interviste ha spiegato di avere un nuovo amore Stefano Giovino, un carabiniere che è molto più giovane di lei di circa 15 anni, ma che le ha già proposto di sposarla e fra i due le cose sembrano andare a gonfie vele. La Corna ha spiegato che Stefano è un ragazzo molto in gamba e si sono conosciuti in una serata ai 100 anni della Croce Rossa Italiana e da lì c’è stato un colpo di fulmine. Il nuovo fidanzato di Luisa ha già dei figli e una ex moglie, ma per fortuna la cantante conduttrice va d’accordissimo con entrambi. Questo è quanto ha raccontato Luisa a Barbara D’Urso diverso tempo fa, quindi si presuppone che ora come ora la conduttrice si sia dedicata proprio alla sua vita privata e personale.

Luisa Corna e i problemi con la stalker

Inoltre va ricordato che nel 2012 la Corna era stata vittima di una stalker, una donna che l’ha perseguitata portandola quasi alla folia con tantissime mail anonime, offese, minacce e alla fine si era scoperto che dietro a tutto questo c’era una sua ex collaboratrice. Infatti le analisi della Polizia hanno scoperto che era qualcuno che conosceva molto bene le abitudini di Luisa e gli spostamenti. Lei stessa non avrebbe mai pensato a una donna, tantomeno ad una sua ex collaboratrice. Oggi comunque tutto questo fa parte del passato e a quanto pare quindi Luisa Corna si sta dedicando all’amore.

