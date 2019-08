Instagram è completamente in tilt con questa fantastica ripresa da dietro di Cecilia Rodriguez: l’argentina, infatti, mostra il suo Lato B da urlo.

Incantevole come sempre la bella Cecilia Rodriguez. Soprattutto, in questi ultimi scatti Instagram. L’argentina, insieme al suo fidanzato Ignazio Moser e alla sua splendida famiglia, è ad Ibiza. Ebbene si. Proprio lì. Proprio sull’isola spagnola dove, da inizio estate circa, sua sorella Belen, suo marito Stefano e suo nipote Santiago stanno trascorrendo mesi davvero fantastici. Ibiza, si sa, è un’isola davvero magica. Inevitabile, quindi, immortalarsi nei posti più magici che il luogo offre. E lo sa bene Cecilia. Che, pochissime ore fa, ha condiviso delle foto davvero formidabili. Tra cui, una più di tutte, ha sicuramente mandato Instagram in tilt. Perché? Semplice! L’argentina è ripresa da dietro. Ma vediamo nel dettaglio lo scatto.

Potrebbe interessarti anche:

Cecilia Rodriguez ripresa da dietro: Lato B in bella mostra, lo scatto seduce Instagram

Hanno voluto godersi una vacanza completamente diversa dal solito, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. I due piccioncini, a dispetto delle altre volte, hanno vissuto un’estate all’insegna del divertimento, discoteche e concerti. Inevitabile, però, un piccolo incontro con la famiglia di lei e sua sorella Belen ad Ibiza. È, infatti, proprio su quest’isola spagnola che la bella argentina si lascia immortalare in delle pose davvero pazzesche. Una tra le tante foto pubblicate e condivise con i sostenitori Instagram ha mandato, senza alcun dubbio, tutti in tilt. Perché? Ve la riproponiamo direttamente. In modo che sarete stesso voi a ‘giudicare’:

Beh, si vede chiaramente una Cecilia Rodriguez ripresa da dietro. Il suo fotografo di fiducia, svelato poco tempo fa su Instagram, l’ha immortalata, infatti, in una posa che avrà lasciato tutti senza parole. Con un Lato B in bella mostra ma, soprattutto, da urlo è davvero facile immaginare la reazione dei suoi sostenitori. In pochissimo tempo, infatti, la foto ha ricevuto un successo davvero smisurato.

Per ulteriori news su Cecilia Rodriguez –> clicca qui